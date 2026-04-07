Le Telegraaf ne fait pas de quartier à un joueur de l'Ajax après sa participation à un podcast

Mike Verweij s'est exprimé en termes très durs sur l'intervention d'Alex Kroes dans le podcast de Kale & Kokkie. Dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf, cet observateur de l'Ajax affirme que l'ancien directeur technique, qui a quitté ses fonctions, s'est surtout attaché à se dédouaner.

Kroes s'est récemment invité dans le podcast pour revenir sur son passage à Amsterdam. Il y a notamment admis que l'encadrement de Raúl Moro n'avait pas été optimal. Dans le même temps, il a souligné les problèmes linguistiques de l'Espagnol qui, selon lui, ne parlait pas suffisamment anglais pour s'adapter rapidement.

Verweij rejette catégoriquement cet argument et voit un problème bien plus grave au sein du club. « À mon avis, le gros problème, c'est tout simplement que l'Ajax a recruté à Madurodam. Ils ont fait venir des joueurs petits et agiles, mais pas le genre de footballeurs avec lesquels on va vraiment loin. »

Le journaliste souligne également le rôle de l’entraîneur John Heitinga en début de saison. « Il ne connaissait pas du tout ces joueurs et, selon moi, il s’est très vite rendu compte : c’est tout ce qu’on a ? » Selon Verweij, un renfort crucial au milieu de terrain avait en outre été promis. « Un numéro 6 devait arriver, mais il n’est pas venu. »

La critique de Verweij ne porte pas seulement sur la politique de recrutement, mais aussi sur l’attitude de Kroes lui-même. « C’est bien qu’il rende des comptes, mais en réalité, il s’agissait plutôt de se dédouaner », affirme-t-il. Il est ensuite sans concession dans sa conclusion : « Il a tout simplement constitué une sélection vraiment nulle. »

Valentijn Driessen abonde dans ce sens et souligne que le problème réside avant tout dans la qualité. « Je connais beaucoup de joueurs de petite taille qui sont également très bons. Ce n’est donc pas une question de taille », explique-t-il. Selon le journaliste du De Telegraaf, le cœur du problème est clair : « On n’a tout simplement pas recruté de joueurs de qualité. »

Driessen réfute l'argument de Kroes selon lequel Moro aurait échoué en partie à cause de la barrière de la langue. « John Heitinga parle parfaitement espagnol, il aurait donc très bien pu aider ce garçon à s'intégrer. » Selon Driessen, le problème se situe donc ailleurs : « Il lui manque tout simplement les qualités requises. »