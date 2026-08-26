Mikos Gouka ne s’attend pas à ce que Feyenoord travaille réellement sur la venue de Chido Obi. Le journaliste suivant le club l’a expliqué mercredi dans le podcast football de l’AD. L’attaquant de Manchester United avait été cité mardi par De Telegraaf comme une recrue potentielle.

Obi est autorisé à aller acquérir de l’expérience ailleurs et Feyenoord a été avancé comme option. L’attaquant danois aux origines nigérianes a joué brièvement par le passé à Arsenal, avant de rejoindre Manchester United en 2024.

Selon Gouka, Feyenoord dispose déjà de suffisamment d’attaquants de pointe. « C’est aussi pour cela que nous n’en avons pas écrit un mot. Là, vous avez trop de joueurs, surtout dans la catégorie d’âge où se trouve aussi Shaqueel van Persie. Aller chercher encore un talent n’aurait aucun sens. On ne fait cela qu’en cas de blessure ou en sachant qu’un joueur va partir. »

« Feyenoord a Ayase Ueda, meilleur buteur des Pays-Bas. Et Ferri a été recruté pour environ dix millions d’euros. C’est sur cela qu’ils partent à Feyenoord : si Ueda s’en va, alors il doit être l’attaquant numéro un. Van Persie doit grandir au fil de la saison et Tengstedt doit encore être vendu », précise le journaliste suivant Feyenoord.

Selon Gouka, Bart Nieuwkoop et Jakub Moder peuvent eux aussi partir cet été. En raison de l’approche de la date limite du marché des transferts et des diverses blessures au sein de l’effectif, ce n’est pas une tâche simple.

« Moder ne sera plus remis sur pied ce mois-ci. Donc cela va devenir compliqué de vendre de tels joueurs », conclut Gouka dans son analyse de l’état actuel de Feyenoord.