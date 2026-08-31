Le club de Liverpool a officialisé le recrutement de l'attaquant français Bradley Barcola, en provenance du Paris Saint-Germain, dans le cadre d'un transfert colossal qui renforce la ligne offensive de l'équipe et offre à l'entraîneur Andoni Iraola l'un des talents offensifs les plus en vue du football européen.

Selon les sources du réseau « ESPN », la valeur garantie du transfert s'élève à 106 millions de livres sterling, avec une possibilité de grimper jusqu'à 123 millions en cas de réalisation des bonus liés aux performances du joueur, tandis que Barcola a signé un contrat de 5 ans avec les Reds.

Âgé de 23 ans, Barcola devient le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de Liverpool, derrière l'attaquant Alexander Isak, qui avait rejoint le club l'été dernier en provenance de Newcastle United pour 125 millions de livres sterling.

Barcola était une cible prioritaire de Liverpool depuis longtemps, et le joueur, de son côté, tenait à rejoindre Anfield, refusant d'étudier d'autres options durant l'été, animé par le désir de quitter le Paris Saint-Germain en quête d'un plus grand temps de jeu.

Barcola en quête de davantage d'espace

Malgré son rôle marquant dans les succès du Paris Saint-Germain au cours des dernières années, la rude concurrence au sein de la ligne offensive a poussé Barcola à envisager un départ, l'obtention d'une place de titulaire régulière étant devenue plus difficile.

L'ailier français a disputé 49 matchs la saison dernière, au cours desquels il a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives. Il a également disputé 8 matchs avec l'équipe de France en Coupe du monde, où il a marqué 3 buts.

Durant son passage au Paris Saint-Germain, Barcola a été sacré champion de France et a remporté la Ligue des champions deux fois de suite, avant de décider de tenter une nouvelle expérience en Premier League.

Mon rêve est de gagner la Premier League

Barcola portera le numéro 29 à Liverpool et a exprimé sa grande joie d'avoir mené à bien son transfert vers le club anglais.

Il a déclaré au site officiel de Liverpool : « C'est un grand honneur de jouer pour Liverpool. Je suis extrêmement heureux. »

Il a ajouté : « Cela a pris beaucoup de temps, mais je suis très heureux aujourd'hui de jouer pour Liverpool, et tout ce que je souhaite, c'est d'être sur le terrain et de disputer des matchs. »

Il a poursuivi : « J'espère réaliser de grandes choses, à commencer par remporter la Premier League, car c'est l'un de mes plus grands rêves dans la vie. »

Il a conclu : « J'aspire à y parvenir et à rester dans cette équipe sur le long terme, et c'est pour cela que j'ai signé un contrat de longue durée, et j'espère y arriver. »

Barcola devient le troisième transfert définitif de Liverpool durant l'été, après Victor Muñoz et Jérémie Jacquet, tandis que Ronald Araujo a rejoint l'équipe sous forme de prêt d'une saison en provenance de Barcelone.

En revanche, Liverpool ne devrait pas conclure de nouveaux transferts pour l'équipe première avant la fermeture du marché des transferts, sauf en cas de départ inattendu, dans un contexte où Manchester City s'intéresse à un recrutement de Cody Gakpo, qui occupe le poste d'ailier gauche préféré de Barcola.