Des rapports de presse ont révélé l'identité de la nouvelle personne qui occupera le poste de président d'Al-Ahli en Arabie saoudite au cours de la période à venir, en remplacement de l'ancien président Khaled Al-Ghamdi.

Khaled Al-Ghamdi avait annoncé précédemment sa démission de son poste de président d'Al-Ahli, après trois années passées à ce poste, une décision que la direction de la société du club a officiellement approuvée ce mercredi.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué que la société du club Al-Ahli s'oriente vers la désignation d'Ahmed Al-Chinguetti, vice-président et président du comité exécutif représentant le Fonds public d'investissement, à la présidence du conseil d'administration du club au cours de la prochaine étape.

Le choix s'est porté précisément sur Al-Chinguetti compte tenu de la grande confiance dont il jouit au sein de la structure du club, après avoir fait preuve d'une grande compétence dans la gestion de plusieurs dossiers, selon ce qu'a révélé le journal.

Al-Chinguetti dirigera la barre du club saoudien au cours des trois prochains mois à titre provisoire, avec une tendance à le maintenir à son poste jusqu'à la fin de la saison prochaine, si la situation administrative se stabilise et qu'aucun changement n'est nécessaire avant cette échéance.

Khaled Al-Ghamdi a quitté Al-Ahli après trois années passées à son poste, depuis 2023, durant lesquelles il a remporté de nombreux titres, les plus notables étant le sacre en Ligue des champions d'Asie de l'élite lors de deux saisons consécutives, ainsi que le sacre en Supercoupe d'Arabie saoudite après neuf ans d'absence.

Il convient de rappeler qu'Al-Ghamdi se présentera au poste de président de la Fédération saoudienne de football, pour succéder à Yasser Al-Misehal, qui a démissionné de son poste après sept ans, dans le contexte de l'élimination de la sélection saoudienne de la Coupe du monde 2026 dès la phase de groupes.