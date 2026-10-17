À un moment qui suscite des interrogations, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, s'est retrouvé face à des questions concernant le plan du club visant à supprimer 60 postes, quelques jours seulement après avoir signé un nouveau contrat. Il a affirmé son soutien à la démarche de la direction, tout en se gardant de commenter directement la décision.

Le technicien espagnol a expliqué qu'il n'était pas la personne la plus indiquée pour évoquer cette mesure, tout en insistant sur la nécessité de prendre les décisions qui garantissent la présence des bonnes personnes aux bons postes, et de poursuivre les investissements afin d'atteindre les objectifs du club et de bâtir le succès recherché.

Dans un autre registre, Arteta a confirmé qu'Arsenal reprendrait la photo officielle de l'équipe pour la saison 2026-2027, avec la participation du défenseur français William Saliba, absent de la première séance photo en raison d'un rendez-vous médical, ce qui avait suscité des interrogations après la publication du cliché.

Dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato », il a indiqué que la date de la séance photo avait été reportée à plusieurs reprises, notamment en raison des engagements commerciaux du club, assurant que Saliba abordait la situation avec un bon esprit et qu'il était conscient de son statut et de son importance au sein de l'équipe.