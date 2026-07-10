À quelques heures du très attendu quart de finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Espagne, la sélection belge a été secouée par une crise inattendue. Un différend avec le club portugais du Sporting Lisbonne au sujet de l’état de santé du défenseur Zino Debast pourrait priver les « Diables Rouges » d’un de leurs piliers défensifs à un moment crucial de la compétition.

La sélection belge pourrait ainsi être contrainte d’affronter l’Espagne sans son défenseur Zino Debast (22 ans), après que la Fédération belge de football a annoncé que le Sporting Lisbonne avait informé le joueur qu’il n’était pas médicalement apte à jouer, une évaluation qui contredit clairement l’avis du staff médical de la sélection, ainsi que celui des instances médicales et d’assurance de la Fédération internationale de football (FIFA).

Dans un communiqué officiel, la Fédération belge a déclaré : « Zino Debast ne sera pas disponible pour disputer le quart de finale. Son club, le Sporting Lisbonne, a informé le joueur qu’il n’était pas médicalement apte à jouer. Cette évaluation diffère de celle de notre équipe médicale, ainsi que de celle des instances médicales et d’assurance de la FIFA. »

Le défenseur s’était blessé à la cuisse lors d’un match avec le Sporting CP, ce qui l’avait contraint à manquer le début du parcours belge en Coupe du monde. Il n’a repris l’entraînement qu’à la fin juin, après que la sélection a assuré la première place de son groupe.

Malgré ce communiqué, le dossier n’est pas clos : une source proche du Sporting Lisbonne a confié au journal « The Athletic » que le club reste en contact quotidien avec la Fédération belge pour suivre l’évolution de l’état de santé du joueur.

Selon cette même source, une réunion est prévue entre les représentants du club et la Fédération belge avant le quart de finale à Los Angeles afin de réévaluer l’état de santé du joueur et de prendre une décision définitive sur sa participation.

Pour l’instant, le défenseur n’a pas disputé la moindre minute du tournoi, suivant un programme d’entraînement individuel à l’écart du groupe, comme le rapporte le journal allemand Bild.

Son éventuelle absence serait un coup dur pour les Diables Rouges, d’autant plus que le jeune défenseur, malgré ses 22 ans, totalise déjà 26 sélections et faisait partie de la liste belge pour le Mondial 2022 au Qatar.