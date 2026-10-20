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Spezia Calcio v UC Sampdoria - Coppa ItaliaGetty Images Sport
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Le Spezia de Turati s’envole, avec huit points d’avance sur Ravenne : le groupe B de Serie C est-il déjà joué ?

Spezia

Le Spezia de Marco Turati s’impose aussi sur le terrain de Ravenne, deuxième du championnat dans le groupe B de Serie C, et porte son avance à huit points sur le club romagnol grâce au but de Kaleb Jimenez, meneur de jeu arrivé cet été de Catane et nouveau coup réussi sur le marché des transferts par le directeur technique Guido Angelozzi, qui a constitué un effectif presque hors de portée de ses concurrents dans cette division. Les Ligures s’envolent : alors qu’un quart du championnat n’a même pas encore été disputé, ils comptent déjà une avance abyssale sur leur ancien, Mandorlini, et sur la Reggiana, battue 1-0 au Giglio.


DES CHIFFRES RECORDS - L’entraîneur du Spezia avait annoncé la progression du joueur avant même le déplacement en Romagne : « Il s’entraîne très bien en ce moment, il est en pleine progression. » Jimenez vient renforcer un secteur offensif déjà de tout premier plan, où le capitaine Mazzocchi, Zilli et Limonelli complètent une attaque qui a inscrit 18 buts, tandis que l’équipe n’en a encaissé que 4.


Neuf victoires, un nul et aucune défaite en dix journées : une domination qui pourrait mettre prématurément fin au suspense dans le groupe B de Serie C, puisque Ravenne et la Reggiana semblaient être les rivaux les plus sérieux, mais ont déjà été battus à domicile.

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