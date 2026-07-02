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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le spectre du Maroc resurgit… L’Espagne entend mettre fin à 16 ans de disette face à l’Autriche

Espagne vs Autriche
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La « Roja » mettra-t-elle fin à la malédiction ?

L’Espagne vise à mettre fin à une série noire qui la poursuit depuis 16 ans lorsqu’elle défiera l’Autriche ce jeudi soir au stade de Los Angeles, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Ibériques ont terminé en tête de leur groupe avec 7 points, grâce à leurs succès contre l’Arabie saoudite (4-0) et l’Uruguay (1-0), ainsi qu’à leur match nul et vierge face aux mêmes Uruguayens.

Mais une véritable malédiction s’acharne sur la Roja depuis son sacre de 2010 : elle n’a ni gagné ni marqué le moindre but en phase à élimination directe de Coupe du monde.

En 2014, la sélection ibérique avait été éliminée dès la phase de groupes, et en 2018, « La Roja » avait atteint les huitièmes avant de s’incliner aux tirs au but face à la Russie.

En 2022, elle a atteint les huitièmes avant de tomber, toujours aux tirs au but, face au Maroc.

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Les Ibériques espèrent conjurer le sort en battant l’Autriche pour atteindre les huitièmes de finale et défier ensuite le vainqueur du duel Portugal-Croatie.


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