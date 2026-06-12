Le FC Barcelone poursuit activement ses démarches pour recruter l’attaquant argentin Julián Álvarez, malgré des négociations ardues et les réticences de l’Atlético de Madrid à faciliter son transfert, alors que plusieurs grands clubs européens sont également sur le coup.

Considéré comme la priorité offensive du club catalan, notamment en raison du départ imminent de Robert Lewandowski, l’international argentin bénéficie du soutien technique de Deco et de l’entraîneur Hans-Dieter Flick, qui voient en lui l’attaquant idéal pour le projet sportif de la saison prochaine.

Selon le journal espagnol Marca, l’attaquant a fait part de son souhait de rejoindre le Barça. Néanmoins, les discussions sont laborieuses en raison de la position ferme de l’Atlético et de l’intérêt récent de plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain.

Malgré ces obstacles, la direction barcelonaise garde son calme : la forte motivation du joueur à revêtir le maillot « blaugrana » et la durée encore longue du mercato estival constituent deux atouts non négligeables. Récemment, le club catalan a déjà renforcé son attaque en recrutant l'Anglais Anthony Gordon.

Ces efforts s’inscrivent dans un contexte où le club redoute de revivre les déconvenues du passé : les dirigeants se souviennent avoir échoué, in extremis, à recruter plusieurs grands noms, dont l’Espagnol Nico Williams, qui semblait acquis avant de se rétracter.

La liste des « grands joueurs manqués » comprend des noms prestigieux tels que Paul Pogba, Marco Verratti, Ángel Di María, Adrien Rabiot, Matthijs de Ligt et David Beckham, ainsi que d’autres cas comme Ander Herrera, David Luiz, Diego Costa ou encore Marco Reus, des dossiers qui échouèrent pour des raisons financières, techniques ou personnelles.