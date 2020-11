Le Sénégal premier pays qualifié pour la CAN

Vainqueur du Guinée-Bissau à l’extérieur, le Sénégal a assuré ce dimanche sa place en phase finale de la CAN 2022.

On connait le premier qualifié pour la CAN 2021, prévue eu Cameroun. Il s’agit du pays voisin, le . Les Lions de Téranga ont composté leur ticket en remportant leurs quatre premiers matches des éliminatoires.

Ce dimanche, les vice-champions d’Afrique sont allés battre le -Bissau à l’extérieur. Un succès acquis dans la douleur et sur le plus petit des écarts. C’est Sadio Mané qui a inscrit le but décisif à sept minutes du terme de la rencontre.

L'article continue ci-dessous

Avec 12 points pris, les hommes d’Aliou Cissé ne peuvent plus être rejoints en tête de poule. La deuxième place devrait se jouer entre son adversaire du jour et le Brazzaville.

Plus d'équipes

Le Sénégal va participer dans deux ans à sa 16e phase finale de CAN. Son meilleur résultat jusqu’ici est une place en finale, assurée en 2002 et en 2019.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world