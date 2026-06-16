Le Sénégal plonge la France et Mbappé dans des statistiques négatives surprenantes

L'équipe de France, championne du monde 2018, a connu une première mi-temps surprenante lors de son match contre le Sénégal dans le cadre de l'édition 2026.

Les champions du monde en titre ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge, après 45 minutes disputées ce mardi au stade « MetLife », sans avoir véritablement inquiété la défense sénégalaise malgré la présence de multiples stars, à l’image de Kylian Mbappé.

Selon Opta, la sélection tricolore n’a cadré qu’une seule tentative durant ces quarante-cinq premières minutes, soit son plus faible total en phase de groupes depuis 1966.

Cette tentative n’était pas cadrée, tandis que le Sénégal a tiré à cinq reprises, dont une fois entre les poteaux, d’après le site « Squawka ».

Mbappé n’a touché le ballon que 14 fois en première période, moins que tout autre joueur sur la pelouse.

Selon le site français « Stats Foot », les Bleus n’ont mené qu’à deux reprises au score à la mi-temps des sept matchs d’ouverture disputés depuis 2000.

Ce match ouvre la première journée du groupe 9, qui comprend également l’Irak et la Norvège, programmées mercredi matin.