Le sélectionneur Steve Clark démissionne avec effet immédiat de l’équipe d’Écosse après une Coupe du monde très décevante

Steve Clarke a décidé de quitter immédiatement son poste de sélectionneur de l’Écosse. The Tartan Army est loin d’avoir convaincu lors de cette Coupe du monde et se retrouve définitivement éliminée après la victoire de la Croatie contre le Ghana (2-1).

L’Écosse avait été versée dans un groupe relevé avec le Maroc, le Brésil et Haïti. L’équipe de Clarke a commencé le tournoi par une victoire très laborieuse 1-0 contre Haïti.

Ce résultat a immédiatement suscité des inquiétudes, puisque la différence de buts n’a pas été améliorée. Après des défaites contre le Maroc (0-1) et le Brésil (0-3), il apparaît désormais en effet que l’Écosse est insuffisante.

Trois points avec une différence de buts de -3 ne suffisent pas pour se qualifier pour les seizièmes de finale parmi les huit meilleurs troisièmes. Clarke était le principal responsable de l’Écosse depuis 2019 et avait prolongé son contrat le mois dernier de pas moins de quatre ans.

« Le plus émouvant dans cet adieu, ce sont mes joueurs, sans qui nous n’aurions eu aucun des souvenirs que nous avons construits de 2019 à aujourd’hui », écrit notamment Clarke, 62 ans.

« Ils méritent tous les éloges et toute l’admiration qu’ils reçoivent et cela a été un véritable honneur d’être leur entraîneur. Merci de m’avoir permis d’être ici et bonne chance à mon successeur », a déclaré Clarke.

Sous Clarke, l’Écosse s’est qualifiée pour deux Euros. Le plus grand succès a été la qualification pour la Coupe du monde, quelque chose que les Écossais n’avaient plus réussi depuis 1998. La fédération écossaise de football qualifie Clarke de « sélectionneur le plus performant de son histoire ».







