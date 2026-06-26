Le sélectionneur du Portugal évoque son rêve de Coupe du monde… et dévoile ses pronostics sur le parcours de l'Argentine

Roberto Martínez, le sélectionneur du Portugal, a présenté le match très attendu contre la Colombie, programmé dimanche à 2 h 30 heure de La Mecque, pour clore la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

La Colombie, déjà qualifiée et en tête du groupe 11 avec 6 points, affrontera le Portugal, deuxième avec 4 unités, qui vise une victoire pour rejoindre les huitièmes et éventuellement ravir la première place.

Le sélectionneur a ouvert sa conférence de presse, ce vendredi, en évoquant le meilleur scénario pour les siens et en précisant s’il privilégiait la première, la deuxième ou la troisième place. Il a déclaré, selon le journal « Record » : « Je pense que dans un tournoi comme la Coupe du monde, il n’y a pas de scénario ou de place unique qui soit la bonne. L’essentiel est d’atteindre notre meilleur niveau, et cela ne passe que par les victoires. Demain, nous respecterons l’équipe de Colombie, mais nous voulons capitaliser sur notre deuxième match, continuer à corriger ce qui doit l’être et utiliser ces trois rencontres pour nous préparer à la phase à élimination directe. »

Interrogé sur l’importance de la rencontre face à la Colombie, potentiel baromètre du renouveau portugais malgré l’imposant soutien attendu pour l’adversaire à Miami, le technicien a ajouté : « Nous avons eu suffisamment de temps pour évoquer ces sujets, ainsi que le bruit et les critiques extérieures. J’ai été très positif pendant le deuxième match ; dès l’instant où nous avons marqué le premier but, nous avons réussi à imposer notre domination. L’aspect psychologique dans la gestion des matchs de Coupe du monde est d’une importance capitale, et lors de cette deuxième rencontre, nous y sommes très bien parvenus. Ce sera notre premier match à l’extérieur, d’autant plus qu’il y a de nombreux supporters colombiens ici à Miami ; le match de demain constituera donc un bon test de ce point de vue. »

Interrogé sur la capacité de la génération actuelle, portée par un prestige mondial et un championnat solide, à conduire le Portugal jusqu’en finale de la Coupe du monde, il a répondu avec réalisme : « Pour atteindre la finale de la Coupe du monde, un joueur doit se consacrer entièrement au groupe, donner le maximum pour l’équipe et posséder le talent nécessaire pour battre les meilleures sélections. Nos joueurs démontrent qu’ils ont ces qualités. Nous avançons pas à pas et notre priorité est de bien jouer demain face à une équipe solide comme la Colombie. Nous ne nous projetons pas encore vers un objectif aussi vaste que la victoire finale, nous prenons le tournoi match après match. »

Interrogé sur le moral du groupe alors qu’une victoire assurerait mathématiquement la première place, le sélectionneur a salué l’état d’esprit des siens : « L’équipe affiche un équilibre émotionnel et mental remarquable. Il y a un fort sentiment de responsabilité et des attentes élevées, mais aussi beaucoup de confiance et une concentration totale sur nos objectifs ; cet équilibre est essentiel. Disposer d’un capitaine ayant pris part à six Coupes du monde est un atout, mais notre groupe de leaders – deux capitaines de Manchester United, deux de Manchester City, celui de Porto et celui d’Al-Hilal – est également très influent. »

Interrogé sur l’intérêt de terminer en tête du groupe, il a surpris l’auditoire en écartant tout avantage : « Non, il n’y a absolument aucun avantage. Si c’était notre première Coupe du monde, j’aurais dit oui, car quand on manque d’expérience, on veut tout planifier, chaque match, chaque scénario… Mais on se rend vite compte que c’est impossible. En 2018, nous avons abordé le dernier match en sachant que le vainqueur affronterait le Brésil ; nous avons battu l’Angleterre et terminé à la troisième place. Je suis convaincu qu’il faut toujours viser la victoire à chaque match et cultiver la meilleure ambiance possible dans le vestiaire. Le parcours n’a pas d’importance, pas plus que le fait de devoir voyager entre trois pays au cours de ce long tournoi. Ce qui compte vraiment, c’est de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. »

L'entraîneur Roberto Martínez a conclu sa conférence de presse en répondant à deux questions : Le premier portait sur l’impact du changement de niveau de performance entre les deux premiers tours, qui aurait pu replacer le Portugal parmi les favoris pour le titre. Le second concernait son analyse de la prestation de l’Argentine : son style de jeu est-il réellement solide ou repose-t-il avant tout sur le charisme de Lionel Messi ? Il a répondu de manière catégorique : « Tout d’abord, notre travail repose sur la continuité et la constance ; le bruit extérieur ne nous affecte pas et n’entame ni notre moral ni notre préparation ; les joueurs sont concentrés au maximum et nous sommes désormais encore mieux préparés. Quant à l’Argentine, je n’ai pas eu le temps d’observer les autres équipes, car je me concentre uniquement sur nos adversaires, mais je suis convaincu que l’Argentine poursuivra son excellent parcours en Coupe du monde, ce qui ne me surprendrait absolument pas. »