Mohamed Ouahbi, le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, a affirmé que le match amical face au Mali avait constitué un véritable test pour ses joueurs, soulignant que la force de l'adversaire et le rythme élevé de la rencontre avaient offert au Maroc une expérience importante en clôture du stage.

Ouahbi a déclaré dans des propos télévisés après le match : « C'était un bon match. Nous avons disputé un véritable match amical, marqué par la rivalité et un rythme élevé face à une très bonne équipe, et c'est exactement ce que nous recherchions. Nous ne voulions pas terminer le stage par un match facile, et il était bon d'affronter une équipe de ce niveau. »

L'entraîneur marocain a précisé que le stage avait été très positif, malgré l'apparition de quelques points qui nécessitent davantage de travail, ajoutant : « Nous avons vu certaines choses sur lesquelles nous devons continuer à travailler et à nous améliorer, et en contrepartie nous avons constaté que nous disposions de bonnes capacités, et que l'adversaire avait éprouvé de grandes difficultés à nous presser et à récupérer le ballon. »

Ouahbi a indiqué que l'équipe nationale marocaine avait manqué, à certains moments du match, de jeu dans la profondeur, expliquant que la performance s'était améliorée après la pause, notamment sur le plan défensif et dans la maîtrise du déroulement de la rencontre, avec davantage de mouvements derrière la défense adverse.

Il a ajouté : « Nous avons laissé des espaces plus grands qu'il ne le fallait en première période, et nous voulions peut-être enflammer le match plus que nécessaire, mais en seconde période la rencontre a été davantage maîtrisée, avec des percées dans la profondeur, et nous aurions pu créer des occasions plus nettes et marquer des buts. »

Ouahbi a conclu ses propos en affirmant sa satisfaction quant au bilan du stage, déclarant : « Nous ressortons satisfaits de ce stage, il a été très utile et nous continuerons à travailler, à progresser et à avancer. Nous avons vu aujourd'hui des joueurs qui ont fourni un gros effort et beaucoup couru, et le rythme et l'intensité qui ont caractérisé le match sont très importants, car ce sont ce genre de confrontations qui nous aident à progresser. »