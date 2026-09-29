Brian Riemer a lancé un signal inquiétant mardi au sujet de Kasper Dolberg. Le genou de l’attaquant de l’Ajax était « complètement fichu » la semaine dernière, selon des propos du sélectionneur du Danemark relayés notamment par Tipsbladet.

Dolberg avait de nouveau été convoqué en équipe nationale danoise après une absence d’un an. Une blessure au genou a cependant tout fait capoter, empêchant l’Ajacide de jouer pour son pays durant cette trêve internationale.

Lors d’un point presse dans un hôtel à Helsingør, Riemer s’est exprimé sur la blessure de Dolberg. « Je peux dire que nous n’avons encore jamais vécu quelque chose comme ça. Cela va très loin. Depuis notre arrivée lundi dernier, nous avons déjà dû renvoyer cinq joueurs chez eux, dont l’un (Dolberg, NDLR) souffrait même d’un genou foutu. Aussi optimiste que je puisse être, c’est tout simplement dramatique. Et rien d’autre. »

Tipsbladet apporte une nuance après la conférence de presse du sélectionneur danois. « La déclaration du sélectionneur au sujet de Kasper Dolberg ne doit pas être prise totalement au pied de la lettre. Mais cela semble tout de même très inquiétant. »

Le journal précité a pris contact avec l’Ajax au sujet du pépin physique de Dolberg. « Nous n’avons rien à ajouter sur le genou de Kasper. Dès qu’il – et nous – voudra partager des informations sur sa blessure, nous le ferons sur notre site », a fait savoir par SMS l’attaché de presse Miel Brinkhuis.

Dolberg compte jusqu’ici 56 sélections avec le Danemark et a marqué à douze reprises sous le maillot de la sélection nationale.

L’attaquant de 28 ans a disputé neuf matches cette saison avec les Amstellodamois sous les ordres du nouvel entraîneur Míchel. Il a inscrit trois buts et délivré également trois passes décisives.