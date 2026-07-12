Le sélectionneur de la Norvège révèle ce qu'a dit l'arbitre au sujet du but controversé de Bellingham

Stale Solbakken, le sélectionneur norvégien, a raconté l'échange qu'il a eu avec l'arbitre français Clément Turpin au sujet du but égalisateur controversé de Jude Bellingham, inscrit pour l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde.

La Norvège estime que ce but, inscrit à la 47^e minute, aurait dû être annulé.

Selon les Norvégiens, le ballon aurait heurté l’un des câbles d’une caméra suspendue au-dessus de la pelouse lors de l’action précédant le but, déviant ainsi la trajectoire du dégagement d’Orjan Nyland, le gardien norvégien.

Selon la loi du jeu de la FIFA, si le ballon touche le plafond ou tout objet suspendu au-dessus du terrain — câble ou caméra — et reste en jeu, l’arbitre doit arrêter le match.

Par conséquent, si le contact avait été confirmé, le but aurait dû être annulé et le jeu repris par une remise en jeu.

La FIFA a ensuite justifié la validation du but dans un communiqué officiel.

La FIFA a déclaré : « Avant le but de l’Angleterre à la deuxième minute du temps additionnel de la première mi-temps contre la Norvège, le capteur intégré au ballon n’a enregistré aucun pic (de pulsation du ballon) pendant que celui-ci était en l’air ; il n’y avait donc aucune preuve que le ballon ait touché le câble supérieur et modifié sa trajectoire. »

Stale Solbakken n’a pas été convaincu par cette explication et a manifesté son agacement auprès de l’arbitre Clément Turpin dès le coup de sifflet marquant la fin de la première mi-temps.

Après la rencontre, le technicien norvégien a confié aux médias ce que l’arbitre français lui avait dit : « L’arbitre m’a expliqué qu’il n’avait pas vu l’incident de ses propres yeux et qu’il n’avait reçu aucun signal confirmant qu’il s’était réellement produit. »

Il a ajouté : « Puisque la FIFA affirme que le ballon n’a pas touché le fil, il ne peut rien faire. Mais le ballon est tombé juste devant le banc des remplaçants, donc cela s’est bel et bien produit. Tout le monde a vu ce qui s’est passé, et je pense que c’était on ne peut plus clair. C’était un incident étrange. »

Il a conclu : « Je pourrais rester là à pleurer, mais je ne le ferai pas. Nous avons donné tout ce que nous avions et les joueurs ont été formidables tout au long du tournoi. Oui, c’était étrange, mais ça fait partie du football, et c’est pour ça que c’est le plus beau sport du monde : ce genre de choses peut arriver. Il faut l’accepter. »

Il conclut : « Nous avons manqué de chance. Le ballon est tombé tout droit du ciel, d’où sa trajectoire. Nos joueurs se sont mépris, et c’est un coup dur. Nous ne pouvons rien y changer. »

Et de conclure : « Je ne crois pas que nous allions rejouer ce match, c’est la réalité. »