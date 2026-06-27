Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, s’est présenté en conférence de presse après la victoire 1-0 contre l’Uruguay, concluant la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Il a exprimé sa satisfaction concernant la performance de ses joueurs et sa confiance dans la capacité de l’équipe à maintenir ce niveau de jeu lors des prochaines phases à élimination directe.

Il a d’abord adressé ses condoléances à Didier Deschamps, sélectionneur de la France, suite au décès de sa mère, puis à Joaquín Caparrós, ex-entraîneur de Séville, après l’annonce de son cancer du côlon.

Au sujet de la rencontre face à l’Uruguay, De la Fuente a déclaré : « Je continue d’admirer Marcelo Bielsa. Ce sont les joueurs qui disputent les matchs. Ce fut un match très intense, marqué par une grande puissance physique. J’espère que nous pourrons disputer des matchs normaux, et je ne veux plus parler des arbitres. »

Il a ajouté : « Nous devons disputer ce genre de matchs, car nous pourrions nous retrouver dans des situations similaires plus tard. Nous avons fait preuve d’un grand sang-froid et nous ne sommes pas tombés dans le piège des provocations. »

Il a salué la performance de son groupe : « Cette équipe mérite des éloges. Nous ne sommes pas habitués à ce type de rencontres, et nous nous en sommes bien sortis. Elle est très soudée, encaisse peu et sait marquer beaucoup. Ils me surprennent chaque jour. »

Sur le plan tactique, il a confirmé : « Nous ne changerons pas notre approche. Nous pourrions repositionner certains joueurs, car nous manquons d’options sur les ailes », ajoutant que « l’équipe dispose d’excellents remplaçants capables de s’adapter à plusieurs postes, et nous effectuons des changements mûrement réfléchis en fonction de l’analyse de nos adversaires ».

Sur le plan médical, il a signalé une petite gêne chez Neco Williams, probablement liée à la fatigue, tout en exprimant sa tristesse pour Yeremi Pino, qui risque de manquer la Coupe du monde.

Interrogé sur la comparaison entre les performances de l’équipe lors de cette Coupe du monde et celles du dernier Championnat d’Europe, il a répondu : « J’ai pleinement confiance en cette équipe. Les exigences de la Coupe du monde diffèrent de celles du Championnat d’Europe, mais nous avons surpassé le Brésil avec 34 matchs sans défaite, ce qui prouve que nous sommes sur la bonne voie. »

De la Fuente a conclu son intervention en soulignant l’ambition de la sélection espagnole : « Je suis très ambitieux, tout comme les joueurs. Nous faisons du bon travail et nous pouvons continuer à progresser. Nous sommes là où nous voulions être, et nous allons continuer à travailler pour atteindre les plus hauts niveaux. »