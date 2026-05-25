Silvio Baldini, 67 ans, sélectionneur par intérim de l’Italie, opère un virage à 180 degrés : il n’a retenu qu’un seul joueur né en 2004 pour les prochaines sorties internationales.

La Nazionale a de nouveau manqué sa qualification pour la Coupe du monde cette année. Fin mars, la Bosnie-Herzégovine l’a emporté aux tirs au but lors des barrages.

Après les éditions 2018 et 2022, la Coupe du monde 2026 sera donc la troisième phase finale consécutive que la Nazionale manquera. Suite à cet échec, Gennaro Gattuso a quitté son poste de sélectionneur au début du mois dernier.

Baldini, alors sélectionneur de l’équipe d’Italie U21, a été nommé pour succéder temporairement à Gattuso. Il vient de dévoiler son premier groupe.

Cette liste regorge de noms inconnus. Mieux encore : le seul joueur né avant 2004, et donc âgé de plus de 22 ans, est Gianluigi Donnarumma.

À 27 ans et fort de 81 capes, le gardien de Manchester City est de loin le joueur le plus expérimenté du groupe et endossera logiquement le brassard de capitaine.

En juin, les Azzurri disputeront deux matchs amicaux face à des sélections également absentes du Mondial : le Luxembourg le 3 juin, puis la Grèce quatre jours plus tard.

La sélection italienne :

Gardiens : Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Défenseurs : Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Milieux de terrain : Matteo Dagasso (Venise), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (AS Rome), Lorenzo Venturino (AS Rome).

Attaquants : Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Gênes), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).