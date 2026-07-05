La Fédération internationale de football (FIFA) a rendu l’une des décisions les plus controversées de l’histoire de la Coupe du monde en accordant un coup de pouce majeur à l’équipe des États-Unis avant son huitième de finale face à la Belgique. Par une mesure exceptionnelle, elle a autorisé l’attaquant Folarin Balogun à jouer malgré son expulsion directe lors du match précédent. une décision qui a provoqué un tollé et relancé le débat sur l’application des règles disciplinaires de la compétition.

Dans un communiqué officiel publié sur son site Internet, l’instance a annoncé la suspension de la suspension automatique infligée à l’attaquant américain Folarin Balogun, en application de l’article 27 du règlement disciplinaire.

Le communiqué précise : « En vertu de l’article 27 du règlement disciplinaire, l’application de la suspension automatique du joueur américain Fularin Balogun est suspendue pour une durée d’un an, considérée comme une période d’essai. »

Grâce à cette décision, Balogun pourra donc bien prendre part au match opposant les États-Unis à la Belgique, programmé lundi au stade de Seattle, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Balogun avait ouvert le score contre la Bosnie-Herzégovine à la 45^e minute, permettant aux siens de l’emporter 2-0 au tour précédent, avant d’écoper d’un carton rouge direct à la 64^e pour un tacle violent sur le défenseur Tarik Mahramović.

Selon le règlement en vigueur, l’attaquant américain devait écoper d’une suspension de deux matchs pour cette expulsion directe. Toutefois, la FIFA a rendu une décision officielle gelant l’application de la sanction, qui sera automatiquement activée si le joueur venait à être à nouveau expulsé pour jeu violent au cours de cette période probatoire d’un an.

Cette décision a suscité un vif mécontentement au sein du camp belge. Le sélectionneur national, Rudi Garcia, a d’ailleurs commenté l’incident avec ironie en déclarant : « Je ne savais pas que le 5 juillet, lors de la Coupe du monde et à la FIFA, correspondait en réalité au 1er avril ; c’est le jour du poisson d’avril. »

Il a ajouté, selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato : « Nous ne défendons ni la sélection nationale ni la fédération, mais le football et l’intégrité. »

Balugon, auteur de trois buts en trois matchs, est l’une des pièces maîtresses de la sélection américaine dans cette Coupe du monde 2026. Il avait d’ailleurs été laissé au repos lors de la dernière journée de la phase de groupes face à la Turquie, les États-Unis étant déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.