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Le secret réside dans le numéro 10… Ronaldo bat les records de l'Euro et de la Coupe du monde avec un seul but

C. Ronaldo
Portugal vs Ouzbékistan
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Ouzbékistan
É.-U.

La fusée de Madère continue d’écraser les records.

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, est entré dans l’histoire de la Coupe du monde et de l’Euro grâce à un unique but.

Le Portugal a affronté l’Ouzbékistan ce mardi au stade de Houston, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dès la 6^e minute, il ouvre le score d’une tête précise sur un centre parfait de João Cancelo.

Il a doublé la mise, et offert le troisième but à sa sélection, à la 39^e minute, en se présentant seul face au gardien ouzbek et en le battant d’une frappe placée du droit.

Ce deuxième but est historique : il porte à dix le total de réalisations de Ronaldo en Coupe du monde, ce qui en fait le meilleur buteur portugais de l’épreuve.

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Mais l’exploit ne s’arrête pas là : « El Don » devient le premier footballeur de l’histoire à compter au moins dix buts tant en Coupe d’Europe qu’en Coupe du monde, ayant déjà trouvé le chemin des filets à quatorze reprises lors des Euros, d’après les données de « Stats Foot ».

Rappelons qu’il domine toujours le classement des meilleurs buteurs de l’Euro, avec 5 unités d’avance sur le Français Michel Platini, même s’il reste loin du record mondial, accusant encore 8 réalisations de retard sur l’Argentin Lionel Messi.

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