Le secret réside dans le numéro 10… Ronaldo bat les records de l'Euro et de la Coupe du monde avec un seul but

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, est entré dans l’histoire de la Coupe du monde et de l’Euro grâce à un unique but.

Le Portugal a affronté l’Ouzbékistan ce mardi au stade de Houston, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dès la 6^e minute, il ouvre le score d’une tête précise sur un centre parfait de João Cancelo.

Il a doublé la mise, et offert le troisième but à sa sélection, à la 39^e minute, en se présentant seul face au gardien ouzbek et en le battant d’une frappe placée du droit.

Ce deuxième but est historique : il porte à dix le total de réalisations de Ronaldo en Coupe du monde, ce qui en fait le meilleur buteur portugais de l’épreuve.

Mais l’exploit ne s’arrête pas là : « El Don » devient le premier footballeur de l’histoire à compter au moins dix buts tant en Coupe d’Europe qu’en Coupe du monde, ayant déjà trouvé le chemin des filets à quatorze reprises lors des Euros, d’après les données de « Stats Foot ».

Rappelons qu’il domine toujours le classement des meilleurs buteurs de l’Euro, avec 5 unités d’avance sur le Français Michel Platini, même s’il reste loin du record mondial, accusant encore 8 réalisations de retard sur l’Argentin Lionel Messi.