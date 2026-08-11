Le secret est chez Vinicius : Ndiaye tranche sur l'offre d'Al-Hilal

Le Sénégalais Iliman Ndiaye, ailier d'Everton, a tranché sur son avenir concernant un transfert vers la Saudi Pro League au cours de la période à venir, après l'intérêt manifesté par le club d'Al-Hilal pour s'attacher ses services.

Des rapports de presse avaient révélé qu'Al-Hilal était prêt à présenter une offre colossale afin de recruter Ndiaye lors de l'actuel mercato estival, dans le cadre de sa recherche d'un nouvel ailier, après le Néerlandais Crysencio Summerville de West Ham United.

Toutefois, le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé que Ndiaye a décidé de rester en Premier League anglaise la saison prochaine, écartant l'idée d'un transfert à Al-Hilal.

Romano a déclaré, dans un message publié sur son compte personnel sur le site « X » : « Iliman Ndiaye a décidé de ne pas accepter l'offre d'Al-Hilal, car il veut rester en Premier League anglaise. »

Et d'ajouter : « Il ne partira pas en Arabie saoudite, malgré l'importante offre financière sur la table, car il veut rester en Premier League, et il a déjà pris sa décision. »

Le nom de l'ailier sénégalais est associé à un transfert vers le club d'Arsenal, notamment après l'échec de ce dernier à recruter l'ailier brésilien Vinicius Junior, qui a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid.

Arsenal n'est pas le seul club à vouloir s'attacher les services de Ndiaye en Premier League, puisque l'ailier sénégalais suscite l'intérêt de Manchester United, qui hésite entre lui et son compatriote Ismaïla Sarr, ailier de Crystal Palace, pour renforcer son attaque.

Ndiaye évolue à Everton depuis l'été 2024, lorsqu'il a rejoint ses rangs en provenance de l'Olympique de Marseille. Il a disputé 34 matchs avec le club la saison dernière, n'inscrivant que 6 buts, tout en délivrant 3 passes décisives.