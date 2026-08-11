Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Crystal Palace v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Le secret est chez Vinicius : Ndiaye tranche sur l'offre d'Al-Hilal

Mercato
Al Hilal
Everton
I. Ndiaye
Arsenal
Manchester United
Saudi Pro League
Premier League
Arabie saoudite
Angleterre
Sénégal

L'ailier sénégalais a mis fin à la polémique

Le Sénégalais Iliman Ndiaye, ailier d'Everton, a tranché sur son avenir concernant un transfert vers la Saudi Pro League au cours de la période à venir, après l'intérêt manifesté par le club d'Al-Hilal pour s'attacher ses services.

Des rapports de presse avaient révélé qu'Al-Hilal était prêt à présenter une offre colossale afin de recruter Ndiaye lors de l'actuel mercato estival, dans le cadre de sa recherche d'un nouvel ailier, après le Néerlandais Crysencio Summerville de West Ham United.

Toutefois, le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé que Ndiaye a décidé de rester en Premier League anglaise la saison prochaine, écartant l'idée d'un transfert à Al-Hilal.

Romano a déclaré, dans un message publié sur son compte personnel sur le site « X » : « Iliman Ndiaye a décidé de ne pas accepter l'offre d'Al-Hilal, car il veut rester en Premier League anglaise. »

Et d'ajouter : « Il ne partira pas en Arabie saoudite, malgré l'importante offre financière sur la table, car il veut rester en Premier League, et il a déjà pris sa décision. »

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

Le nom de l'ailier sénégalais est associé à un transfert vers le club d'Arsenal, notamment après l'échec de ce dernier à recruter l'ailier brésilien Vinicius Junior, qui a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid.

Arsenal n'est pas le seul club à vouloir s'attacher les services de Ndiaye en Premier League, puisque l'ailier sénégalais suscite l'intérêt de Manchester United, qui hésite entre lui et son compatriote Ismaïla Sarr, ailier de Crystal Palace, pour renforcer son attaque.

Ndiaye évolue à Everton depuis l'été 2024, lorsqu'il a rejoint ses rangs en provenance de l'Olympique de Marseille. Il a disputé 34 matchs avec le club la saison dernière, n'inscrivant que 6 buts, tout en délivrant 3 passes décisives.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google