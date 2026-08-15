Le club d'Al-Ittihad n'a pas réussi à briser une vieille malédiction qui le poursuit au début de ses matches en Roshn Saudi League, face à son adversaire Al-Khaleej, et le secret réside dans le chiffre 5.

Al-Ittihad est tombé dans le piège du match nul sur le score de 1-1 face à son hôte Al-Khaleej, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi au stade Al-Inma de Djeddah, pour la première journée de la Roshn League.

Selon le réseau de statistiques « Opta », Al-Ittihad a de nouveau échoué à prolonger sa série de victoires consécutives lors des matches d'ouverture de la Roshn League.

« Le Doyen » avait remporté le match d'ouverture lors des quatre saisons précédentes de la Roshn League, égalant ainsi ce qu'il avait accompli à deux reprises auparavant dans la compétition à l'ère du professionnalisme, la dernière fois entre 2013 et 2016.

Cependant, Al-Ittihad rêvait de battre Al-Khaleej afin de décrocher une cinquième victoire consécutive lors des matches d'ouverture, un chiffre inédit dans l'histoire du club, mais il n'y est pas parvenu.

Ainsi, Al-Ittihad n'a pas réussi à battre Al-Khaleej lors des trois derniers matches qui les ont opposés, à savoir deux matches en Roshn League et un match en demi-finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Il convient de rappeler que « les Tigres » ont été contraints de disputer la rencontre à seulement 10 joueurs à partir de la 58e minute, après l'expulsion directe du défenseur portugais Danilo Pereira, à la suite du recours à l'assistance vidéo, pour avoir donné un coup de pied à un joueur d'Al-Khaleej sans ballon.