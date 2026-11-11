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Le bandage qu'arborait Raphinha, la star du Barça, lors des derniers matches n'était pas une simple précaution passagère : il dissimule les détails d'une décision médicale qu'il a prise par désir de répondre à l'appel de la sélection du Brésil, alors même que le club catalan aurait préféré la reporter à la trêve internationale actuelle, afin d'éviter d'exposer son joueur à toute pression supplémentaire au cours de la saison.

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Le journal espagnol « Marca », citant des sources brésiliennes, a révélé que Raphinha a subi l'ablation d'un kyste sébacé de l'oreille le 26 octobre dernier, après le Clásico face au Real Madrid, ce qui explique son apparition avec un bandage de protection autour de la tête lors des derniers matches. Au début du même mois, le joueur avait reçu un coup à la tête qui avait provoqué une blessure à son oreille gauche, avant que la zone touchée ne gonfle et ne lui cause de vives douleurs.

La chaîne « Globo Sport » a précisé que la gestion de cette blessure au cours de la saison n'avait pas été simple, car il n'était pas possible de se contenter d'antidouleurs, ce qui limitait les options disponibles au drainage répété des liquides accumulés ou au recours à une intervention chirurgicale. Au final, Raphinha a opté pour la seconde solution et a préféré avancer l'opération afin de ne pas devoir manquer les prochains matches amicaux de la sélection.

Le Barça aurait préféré que le joueur profite de la trêve internationale actuelle pour se faire opérer, y voyant une occasion propice à une récupération loin de la pression des matches, mais Raphinha n'était pas disposé à renoncer à sa participation avec la sélection brésilienne. Après l'opération, l'ailier a manqué quelques entraînements durant la période de cicatrisation de la plaie, avant de revenir au bon moment pour jouer avec son équipe, portant un bandage pour protéger la zone opérée.

La blessure n'a pas empêché Raphinha d'afficher un rendement offensif remarquable à son retour, puisqu'il a inscrit un doublé lors de la victoire du Barça contre Alavés sur le score de 6-1, puis signé deux autres buts face à Aston Villa en Ligue des champions, tout en continuant d'arborer le bandage de protection. De leur côté, Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, et son staff apprécient la décision du joueur d'avancer la date de l'opération, estimant que cette démarche a permis d'éviter son absence lors des derniers matches amicaux de la sélection en 2026, face au Japon et à Singapour.

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Mais la décision de Raphinha de rejoindre la sélection a suscité la colère dans les milieux médiatiques catalans, surtout avec la crainte qu'il ne subisse une nouvelle blessure durant la trêve. Certaines voix se sont montrées très critiques envers le joueur, un commentateur qualifiant son départ de « braquage » et réclamant qu'on lui retire le brassard de capitaine, tandis que le journaliste David Sánchez s'est interrogé sur l'intérêt de le convoquer pour la troisième fois, compte tenu de son état physique et des risques que pourrait entraîner sa participation.

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Les inquiétudes du Barça sont décuplées par le long voyage que le joueur effectuera avec la sélection de son pays, qui atteint environ 22 000 kilomètres aller-retour, avec la crainte de le voir revenir au club de nouveau blessé, après qu'il a déjà souffert de problèmes physiques ces derniers temps. La direction du Barça a pris l'initiative de contacter la Fédération brésilienne de football afin de se coordonner sur le nombre de minutes que disputera Raphinha, et de tenter de limiter la fatigue liée aux matches et aux déplacements.

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Dans ce contexte, Rodrigo Caetano, coordinateur des sélections au sein de la Fédération brésilienne, a affirmé que le staff technique suit l'état physique des joueurs en collaboration avec leurs clubs, déclarant : « Nous disposons de rapports des clubs et nous avons couvert l'intégralité de la période d'entraînement. Nous constatons qu'Ancelotti et son staff technique suivent déjà les minutes de jeu de tous les joueurs, ainsi que la fatigue et l'épuisement qu'ils subissent. Il a simplement souligné la nécessité de poursuivre dans cette voie afin de préserver la meilleure condition physique possible. Pour nous, ce qui compte, c'est ce que nous savons du joueur et la confiance que nous avons en lui, et son niveau d'engagement envers la sélection est extrêmement élevé. » Ces déclarations s'inscrivent dans une tentative de rassurer le Barça quant à la gestion de la participation de son ailier lors des prochaines échéances.

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Raphinha devrait conserver le brassard de capitaine du Brésil lors des deux matches amicaux, en l'absence de Marquinhos, même si le staff technique étudie la possibilité d'apporter quelques changements parmi les porteurs du brassard et d'instaurer un système de rotation.

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