Le secret de Cristiano Ronaldo pour rester en forme : ce n'est pas ce que tout le monde croit

Alors que Cristiano Ronaldo continue de poursuivre son grand rêve d'atteindre la barre des mille buts au cours de sa carrière, la star portugaise prouve une nouvelle fois que l'âge ne représente pas un obstacle à ses ambitions, en continuant de briller sous le maillot d'Al-Nassr malgré ses 41 ans.

Malgré son âge avancé et l'approche de son quarante-deuxième anniversaire en février prochain, Ronaldo maintient toujours un niveau impressionnant de préparation physique et affiche régulièrement une condition exceptionnelle qui suscite l'admiration des observateurs et des spécialistes, ce qui a relancé les interrogations sur les secrets qui l'aident à continuer de rivaliser au plus haut niveau.

Le nutritionniste espagnol Jony Ondina a dévoilé l'un des secrets les plus importants derrière la condition physique remarquable de la star portugaise, affirmant qu'il ne s'agit pas d'ingrédients alimentaires rares ou d'une recette miracle comme certains pourraient le croire.

Ondina a expliqué, dans des propos rapportés par le journal « AS » espagnol, que le secret du régime alimentaire suivi par Ronaldo réside dans un élément qui paraît simple, mais qui, en même temps, est difficile à respecter pour beaucoup de personnes, qu'il s'agisse de sportifs professionnels ou de personnes ordinaires.

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Le nutritionniste espagnol a affirmé que « la régularité » constitue l'élément le plus important du régime alimentaire de Ronaldo, soulignant que la majorité des aliments et des ingrédients sur lesquels le joueur s'appuie sont facilement accessibles à tous et n'exigent pas de rechercher des produits exceptionnels ou des solutions compliquées.

Ondina a ajouté que le régime alimentaire de Ronaldo peut paraître quelque peu monotone, mais qu'il repose essentiellement sur la discipline et la continuité, deux facteurs qui, selon lui, font défaut à une grande proportion de gens, même parmi les sportifs professionnels.

Le nutritionniste espagnol a déclaré : « Le secret du régime alimentaire de Cristiano Ronaldo réside dans un élément dont 90 % des personnes ordinaires et des sportifs professionnels sont dépourvus, à savoir la régularité. »

Il a expliqué que tous les ingrédients que Ronaldo utilise chez lui sont accessibles à presque tout le monde, ce qui signifie que la véritable différence ne réside pas nécessairement dans la qualité des aliments eux-mêmes, mais dans la manière dont le joueur respecte son régime alimentaire de façon continue.





Le nutritionniste a souligné que beaucoup de gens ont tendance à rechercher des solutions rapides ou des recettes exceptionnelles lorsqu'il s'agit de santé et de condition physique, surtout face à la quantité considérable de conseils qui circulent sur les réseaux sociaux.

Ondina estime que ce comportement peut amener certains à ignorer les principes fondamentaux qui nécessitent du temps et de la discipline pour porter leurs fruits, au premier rang desquels la régularité dans le suivi d'un régime alimentaire équilibré.

Le nutritionniste espagnol a ajouté : « Nous avons souvent tendance à nous appuyer sur des solutions magiques et sur les conseils des réseaux sociaux, en ignorant l'importance fondamentale de la régularité. »

Avec cette vision, il ne semble pas que le secret de Ronaldo soit lié à un ingrédient alimentaire extraordinaire ou à un régime difficile à imiter pour les autres, mais plutôt à la capacité de s'en tenir à ce qu'il fait de manière quotidienne et régulière, ce qui l'a aidé à préserver sa condition physique malgré son arrivée à sa quarante et unième année, et à poursuivre sa quête pour atteindre son objectif historique des mille buts au cours de sa carrière.