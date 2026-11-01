L'avenir de la Coupe d'Asie 2027, dont l'organisation est prévue en Arabie saoudite, est revenu au cœur des interrogations, après que l'hypothèse d'un report du tournoi à l'année 2028 a de nouveau été évoquée, à la lumière des déclarations du président de la Confédération asiatique de football, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, qui n'a pas fermé la porte à ce scénario, malgré la poursuite des préparatifs officiels en vue d'organiser la compétition à la date prévue.

Le journaliste Battal Al Qaws a soulevé la question dans son émission « Fi Al Marma », en faisant référence à des rapports de presse évoquant la possibilité d'un report du tournoi d'une année supplémentaire, tout en insistant sur le fait que cela relève encore du domaine des spéculations et qu'aucune décision officielle n'a été prise à ce sujet par la Confédération continentale.

Salman bin Ibrahim Al Khalifa avait déjà évoqué la possibilité d'organiser la Coupe d'Asie en 2028 si les circonstances l'exigeaient, précisant que la Confédération asiatique n'était pas contrainte de se précipiter pour trancher ce dossier, et qu'elle suivait les développements avant de prendre toute décision relative à la date définitive de la compétition.

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À l'inverse, les récentes démarches organisationnelles sont venues confirmer que le travail se poursuivait toujours selon le calendrier initial, après que la Confédération asiatique et le comité local d'organisation ont annoncé, le 26 octobre, l'adoption du calendrier des matchs du tournoi et des stades qui accueilleront les compétitions, en fixant la période du 7 janvier au 5 février 2027 comme date de son organisation.

Cette annonce place la date initiale du tournoi au premier plan, alors que continuent de circuler des rapports évoquant un possible report, ce qui laisse le dossier de la Coupe d'Asie ouvert à plus d'un scénario, sans pour autant que cela signifie l'existence d'une orientation officielle visant à en modifier la date pour le moment.

Entre les déclarations du président de la Confédération asiatique et les préparatifs organisationnels en cours en Arabie saoudite, la décision reste tributaire de ce qu'annoncera la Confédération continentale au cours de la prochaine période, aucune modification officielle n'ayant été annoncée à ce jour concernant la date de la Coupe d'Asie 2027, dont le coup d'envoi est prévu en janvier prochain.