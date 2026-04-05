La relégation directe se profile de plus en plus pour Heracles Almelo. La lanterne rouge de la Vriendenloterij Eredivisie s'est inclinée 4-1 dimanche lors de son déplacement au sc Heerenveen et, à cinq journées de la fin, doit combler un écart de huit points pour rejoindre la seizième place, qui assure provisoirement le maintien.

Maxence Rivera semblait offrir un départ idéal à Heerenveen après onze minutes de jeu au stade Abe Lenstra. Après consultation de la VAR, le but (1-0) de l'ailier gauche frison a toutefois été annulé pour une faute de main.

C'est finalement Heracles qui a pris l'avantage à Heerenveen. Mario Engels a marqué de très près dans le coin inférieur gauche. L'équipe de Robin Veldman n'a pas baissé les bras et a égalisé grâce à Jacob Trenskow, qui a marqué sur un corner bien dosé de Joris van Overeem.

Heracles est rentré au vestiaire mené au score, après que Marcus Linday eut provoqué un penalty. Lasse Nordas n'a pas manqué son tir depuis les onze mètres. Dès la reprise, Heerenveen a porté le score à 3-1 sur un but contre son camp de Remko Pasveer. Peu après, le gardien d'Heracles a encore sauvé sur la ligne, mais Rivera a tout de même réussi à marquer le 4-1 sur le rebond.

Deux coups durs pour Heracles en très peu de temps. Heerenveen a visiblement pris confiance grâce à ce doublé et, soutenu par ses supporters, est parti à la recherche de nouveaux buts. Le score aurait pu être plus lourd, mais les occasions nécessaires n’ont pas été concrétisées.

L'entraîneur Ernest Faber a multiplié les changements dans la dernière demi-heure, dans l'espoir de redonner un coup de fouet à Heracles. Mais un retour au score n'était plus possible pour la lanterne rouge, où le spectre de la relégation plane de plus en plus.

Pasveer a préservé Heracles d'une défaite plus cuisante à Heerenveen grâce à quelques bons arrêts en fin de match. Il est en tout cas clair que le club d'Almelo, où Sem Scheperman a encore touché le poteau, a besoin d'un miracle pour se maintenir.