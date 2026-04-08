Le SC Heerenveen met fin à la période d'essai d'un ancien jeune espoir : « Pas assez en forme »

La brève aventure de Pierre Dwomoh au SC Heerenveen touche déjà à sa fin. Le Belge de 21 ans s'entraînait avec l'équipe depuis le lundi de Pâques, mais doit partir. Il ne serait pas assez en forme, rapporte Sander de Vries du Leeuwarder Courant.

Robin Veldman, l'entraîneur de Heerenveen, connaît Dwomoh depuis leur passage en Belgique. Âgé de 40 ans, il a notamment été entraîneur adjoint du RSC Anderlecht et a dirigé l'équipe des moins de 19 ans du Club Bruges.

Dwomoh a fait ses classes dans les équipes de jeunes du KRC Genk et a rejoint le Royal Antwerp à l'été 2021, à l'âge de dix-sept ans, pour un montant de 2 millions d'euros.

Le milieu de terrain n'a pas réussi à s'imposer lors de sa première saison à Anvers et a disputé quatorze matches pour le club, avant d'enchaîner plusieurs prêts.

Dwomoh a ainsi joué pour le SC Braga, le KV Ostende et le RWDM, qui évolue en deuxième division belge. À l’été 2024, le meneur de jeu s’est envolé pour la capitale anglaise et a signé à Watford.

Au cours des dix-huit derniers mois, Dwomoh n'a pas pu compter sur du temps de jeu en Championship. Il n'a disputé que douze matchs en dix-huit mois, dont deux cette saison.

En janvier 2026, le contrat de Dwomoh avec Watford a été résilié et il s'est retrouvé sans club, avant d'atterrir à Heerenveen. Après seulement deux jours, la recherche d'un nouveau club reprend.