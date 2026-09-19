Le SC Heerenveen a enfin renoué avec la victoire. Au Het Kasteel, l’équipe de l’entraîneur Robin Veldman s’est montrée bien trop forte pour le Sparta Rotterdam : 0-4. Les buts ont été inscrits par Nolhan Courtens, Jacob Trenskow, Maxence Rivera et Marko Farji.

Heerenveen avait commencé la saison par une victoire à domicile contre le FC Twente (1-0), mais les Frisons n’avaient ensuite plus réussi à prendre trois points. Le Sparta aussi ne comptait encore qu’une seule victoire au moment du coup d’envoi cette saison : 1-3 sur la pelouse de Telstar le 14 août.

Après un début de match peu spectaculaire, Heerenveen a pris l’avantage à la 28e minute. Courtens a envoyé le ballon au fond des filets de près, après une superbe passe de Levi Smans : 0-1.

Dans la foulée, Heerenveen s’est créé plusieurs occasions pour faire le break. Dans un premier temps, Michael Brouwer a encore maintenu le Sparta en vie, mais il n’a rien pu faire sur une frappe rasante de Trenskow dans le petit filet opposé.

Après la pause, Heerenveen a poursuivi sur sa lancée face à un Sparta impuissant. Rivera a remporté un duel de vitesse, est repiqué dans l’axe et a eu tout le loisir d’envoyer le 0-3 dans la lucarne au premier poteau.

Le Sparta a dû prendre des risques, mais cela a naturellement ouvert des espaces derrière. Heerenveen en a profité par l’intermédiaire du remplaçant Farji, qui a trouvé le chemin des filets via Nick Verschuren : 0-4. Ce sera aussi le score final.

Grâce à ce succès, Heerenveen grimpe à la dixième place d’Eredivisie. Le Sparta, qui attend toujours son premier succès à domicile, occupe provisoirement la quatorzième place.