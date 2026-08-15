L’entraîneur du SC Cambuur, Johan Plat, est furieux du penalty non accordé à son équipe dans le temps additionnel contre Fortuna Sittard (3-1). Homme du match et gardien de Fortuna, Mattijs Branderhorst s’est complètement manqué en toute fin de match alors que le score était de 2-1, et a visiblement touché de son bras la tête de Nicolas Binder. L’arbitre Martin van den Kerkhof n’y a toutefois rien vu et n’a en outre pas été appelé à l’écran par le VAR. Totalement incompréhensible, selon Plat.

« Le sentiment est pourri », commence Plat au micro d’ESPN. « Je pense que nous aurions dû obtenir un penalty juste avant la fin. Je pense aussi que nous avons eu de très grosses occasions que nous devons convertir. Donc oui, c’est frustrant. »

« Je suis bien en colère, ouia », dit-il évidemment à propos de cette action litigieuse, sur laquelle l’analyste Kees Luijckx et l’attaquant de Cambuur Rafik El Arguioui ont eux aussi rendu un verdict clair : penalty. « Quand je vois ce qui se passe là, qu’on arrache la tête de quelqu’un, je pense qu’il ne peut pas y avoir de discussion et que c’est tout simplement un penalty. »

« Cela me semble pourtant clair, non ? Ce que j’en pense n’a pas d’importance, parce que c’est déjà arrivé. Que l’arbitre n’aille pas voir, je trouve ça étrange aussi », peste Plat au sujet de l’arbitrage dans le Limbourg samedi soir.

En revanche, Plat s’est montré beaucoup plus satisfait de la prestation de son équipe. Fortuna a pris les devants 2-0 en moins d’un quart d’heure, mais après la réduction du score d’El Arguioui, Cambuur a eu la maîtrise du jeu. « Là, il y a vraiment quelque chose à retenir », explique l’entraîneur une semaine après la défaite désespérante contre l’Excelsior (0-4).

« Nous avons montré un meilleur visage que la semaine dernière et c’est ce que nous attendions aussi. Il faut poursuivre dans cette voie. Je pense que, par moments, nous avons vraiment très bien joué. Et aussi que nous avons mieux défendu, à l’exception de ces moments-là », fait-il référence aux buts encaissés de Philip Brittijn et Lequincio Zeefuik. « Il faut que ça disparaisse. »

Plat estime que la grande différence entre la 1re et la 2e journée s’explique surtout par la « tension ». « On l’a encore un peu vu aujourd’hui, mais nous devons très vite prendre conscience que nous pouvons bien chanter ici », lance avec assurance le successeur de Henk de Jong, qui s’assoit désormais sur le banc comme assistant de Plat.

Enfin, l’entraîneur a été interrogé sur d’éventuels renforts. « Nous en avons déjà beaucoup parlé. D’autres garçons vont encore arriver et, d’ici là, nous faisons avec ceux que nous avons. J’ai bien reçu des garanties (au sujet de renforts, ndlr). Il y a aussi de l’argent pour cela, oui. »

« Mais même avec cet effectif, nous devons progresser et nous pouvons nous maintenir en Eredivisie. Ce serait simplement encore mieux si deux, trois, quatre garçons arrivaient. Alors là, je veux voir ça », conclut Plat.