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Le FC Utrecht a subi une défaite particulièrement douloureuse samedi soir en Eredivisie. L’équipe d’Anthony Correia s’est inclinée 2-3 à domicile face au SC Cambuur, qui a réduit à néant sa remontée en fin de match. La rencontre au Stadion Galgenwaard a également été interrompue pendant une demi-heure en première période à cause d’un engin pyrotechnique jeté sur le terrain.

Face aux Frisons, Correia devait se passer d’Ángel Alarcón, blessé, tandis que Niklas Vesterlund a lui aussi dû déclarer forfait au dernier moment. Siebe Horemans a pris la place de ce dernier.

À la septième minute, le Stadion Galgenwaard a rendu hommage à Jimi Groeneveld, supporter du FC Utrecht décédé à l’âge de sept ans. Des chants émouvants se sont élevés de la Bunnikside, mais les choses ont mal tourné quelques minutes plus tard lorsqu’un fumigène a été jeté sur le terrain depuis cette même tribune.

L’arbitre Allard Lindhout a alors interrompu provisoirement la rencontre et les recherches pour retrouver l’auteur du jet ont commencé. Une fois le supporter responsable appréhendé, la maire Sharon Dijksma et la KNVB ont décidé que le match pouvait reprendre après une interruption d’environ une demi-heure.

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À la reprise, le FC Utrecht n’a guère convaincu et s’est retrouvé mené au milieu de la première période. Nicolas Binder a ouvert le score pour Cambuur après 25 minutes de jeu, avant que Devid Bouah ne passe tout près d’un deuxième but.

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Les visiteurs ont ensuite touché l’extérieur du poteau, tandis que Rafik El Arguioui, prêté par le FC Utrecht, est passé tout près du 0-2 sur une frappe lointaine. L’équipe à domicile n’a cadré qu’un seul tir avant la pause et a regagné les vestiaires sous une bordée de sifflets.

Correia a fait entrer Arthur Zagré et Davy van den Berg, après quoi le FC Utrecht a pris plus nettement l’initiative. Ce sont pourtant encore les visiteurs qui ont frappé : à la 55e minute, Ilyes Hamache a conclu une contre-attaque après une perte de balle de Zagré.

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Cette fois, la réponse du FC Utrecht ne s’est pas fait attendre. Artem Stepanov a poussé le ballon au fond des filets pour réduire l’écart, alors que l’horloge indiquait une heure de jeu. Adrian Blake, entré en cours de match, s’est ensuite heurté au gardien Thijs Jansen.

À neuf minutes de la fin, le FC Utrecht semblait finalement en mesure d’obtenir un résultat. Entré en jeu, Van Duijn a égalisé à la 81e minute, effaçant ainsi complètement les deux buts de retard de l’équipe à domicile.

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Mais la joie au Stadion Galgenwaard a été de très courte durée : à peine deux minutes plus tard, Morgan Costarelli a redonné l’avantage à Cambuur sur une nouvelle contre-attaque.

Le FC Utrecht ne s’est pas remis de ce coup et repart les mains vides, tandis que le promu ramène trois points remarquables à Leeuwarden. La pression s’accentue donc sur Correia, dont le FC Utrecht se trouve tout juste au-dessus de la zone de relégation. Cambuur grimpe à une remarquable huitième place.