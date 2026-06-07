Le SC Cambuur plonge dans le chaos après une interview musclée du bailleur de fonds Pieter Kooi

L’ensemble du conseil de surveillance du SC Cambuur a démissionné, a annoncé dimanche Omroep Fryslân. Les propos tenus par le bailleur de fonds Pieter Kooi lors d’une interview critique ont déplu, poussant le conseil de surveillance à prendre cette décision.

Plus tôt dans la semaine, un premier membre, Marc Plomp, avait déjà présenté sa démission ; les quatre autres ont désormais suivi. Le président Van der Waard a fait part de ses regrets tout en précisant que le CGS resterait en place à titre intérimaire.

Cette décision fait suite aux propos tenus par Kooi dans le Leeuwarder Courant, où il estimait que le club frison, en pleine tourmente financière, devait se doter d’une direction plus compétente. Ses critiques visaient tant la fondation que le conseil de surveillance.

« Cambuur est un club amateur amélioré doté d’un immense stade. Il faut donc des personnes de haut niveau. Au sein de la fondation, du conseil de surveillance et de la direction. Je veux, non, j’exige un changement. Il faut que d’autres personnes prennent la relève. Ce conseil d’administration a eu neuf mois pour élaborer un plan de redressement pour la KNVB. Neuf mois ! », tonne Kooi dans sa critique virulente.

Ces difficultés financières sont en partie liées à la construction du Kooi Stadion, qui a alourdi la dette du club. Cambuur a ainsi reçu un mauvais classement dans le système d’évaluation financière de la KNVB, ce qui pourrait entraîner des sanctions, voire un retrait de points.

Le club doit présenter un plan de redressement financier avant le 15 juin pour éviter une déduction de points. Ce plan repose sur une garantie de 4,9 millions d’euros de Kooi, mais celui-ci pose une condition ferme : « Sans renouvellement de la direction à tous les niveaux du club, je ne me porterai pas garant. »

Le départ programmé du directeur général Ard de Graaf cet été aggrave encore le malaise, Kooi estimant que l’on ne s’active pas suffisamment pour lui trouver un successeur : « Ce n’est pas un hasard si Ard quitte son poste, n’est-ce pas ? Il est à bout. C’est au conseil de surveillance de dénicher un remplaçant, mais rien ne bouge », assène-t-il sans détour.

Sur le plan sportif, les Frisons brillent : promus en VriendenLoterij Eredivisie après une deuxième place en Keuken Kampioen Divisie, ils retrouvent l’élite.