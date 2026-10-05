Le sauveur du Real Madrid se dirige vers un club qatari

Après avoir écrit l'une des pages les plus marquantes de sa carrière sous le maillot du Real Madrid, Joselu poursuit son parcours de club en club et réapparaît sur la scène qatarie, mais cette fois sous les couleurs d'une autre équipe, dans une nouvelle étape qui ravive le souvenir d'une soirée inoubliable en Ligue des champions.

Selon Fabrizio Romano, l'Espagnol Joselu a trouvé un accord pour rejoindre le club qatari d'Al-Sailiya, dans le cadre d'un transfert libre, après son départ d'Al-Gharafa. L'attaquant espagnol, âgé de 36 ans, va ainsi poursuivre sa carrière sur les pelouses qataries.

Du héros de la soirée face au Bayern à une nouvelle aventure

Joselu conserve des souvenirs exceptionnels avec le Real Madrid, lui qui s'est mué en véritable héros lors de l'un des matchs les plus palpitants du club madrilène ces dernières années, en inscrivant deux buts tardifs face au Bayern Munich lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions, saison 2023-2024, qualifiant son équipe pour la finale.

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Durant son passage au Real Madrid, Joselu a disputé 51 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 19 buts et délivré 3 passes décisives. Il a également remporté avec le club la Ligue des champions, le Championnat d'Espagne et la Supercoupe d'Espagne.

L'attaquant espagnol a rejoint le club qatari d'Al-Gharafa à l'issue de la saison 2023-2024, où il a continué de briller devant le but, inscrivant 27 buts et délivrant 5 passes décisives en 57 matchs toutes compétitions confondues avec l'équipe, avant que son aventure avec le club ne prenne fin.

En rejoignant Al-Sailiya, Joselu vit sa deuxième expérience dans le football qatari, après deux saisons passées avec Al-Gharafa, une étape qui offre à son nouveau club un attaquant doté d'une longue expérience sur les terrains européens, lui qui a déjà évolué en Espagne, en Angleterre et en Allemagne, en plus de son passage au Real Madrid.

Al-Sailiya attend l'arrivée de Joselu afin de profiter de son expérience et de ses qualités de buteur, tandis que l'attaquant espagnol cherche à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, après s'être forgé une place particulière dans l'histoire du Real Madrid, avant de poursuivre son parcours en dehors du continent européen.