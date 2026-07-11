Le sauveur absent… L'Argentine regrette l'homme des grands moments

L'Argentine peine toujours à trouver la solution idéale sur le flanc gauche depuis la retraite internationale de sa star Ángel Di María, il y a deux ans.

Les champions du monde en titre visent un deuxième sacre consécutif et défieront la Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, dimanche matin.

La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à 2014, au Brésil, lors d’un huitième de finale éprouvant pour l’Albiceleste, finalement deuxième du tournoi derrière l’Allemagne.

Selon un article publié samedi soir par le journal catalan AS, l’un de ces moments s’est produit en huitièmes de finale, lorsque l’Argentine avait justement affronté la Suisse. Le sauveur de l’époque, auteur du but en or en prolongation, n’était autre que ce « gardien providentiel » dont le sélectionneur Lionel Scaloni manque cruellement dans les grands rendez-vous : Ángel Di María.

Depuis sa retraite internationale, consécutive à la dernière Copa América, le poste qu’il a laissé vacant sur le flanc gauche de l’attaque argentine reste à pourvoir.

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Scaloni a multiplié les essais : Thiago Almada, Lo Celso, Julián Álvarez, Nico González, puis, en ultime recours, Mac Allister aligné sur l’aile afin de réorganiser le dispositif : passant du 4-3-3 habituel au Qatar à un 4-4-2, schéma qu’il avait déjà utilisé contre l’Égypte avec le joueur de Liverpool sur le flanc gauche.

Di María a disputé 145 matchs avec l’Argentine, marquant 31 buts et délivrant 32 passes décisives. Entré en sélection le 6 septembre 2008, il a tiré sa révérence en tant que légende après avoir conquis quatre grands titres : la Coupe du monde 2022, la Copa América 2021 et 2024, ainsi que la « Finalissima » 2022.

Selon AS, Scaloni a reconnu avoir tenté de le convaincre de revenir : « Nous avons proposé à Ángel de venir faire ses adieux à ses supporters. Il est parti et il n’y a aucun moyen de le faire changer d’avis ; nous avons essayé, mais sa décision est définitive. Son histoire ressemble à un film, et elle s’est terminée de la meilleure façon possible. C’est une légende. Quand on prend une décision, c’est mûrement réfléchi. Il a pu y réfléchir longuement, et aujourd’hui, on peut dire que c’était la bonne décision, car il a pris sa retraite en vainqueur et en tant que l’un des meilleurs footballeurs de notre histoire. »

Elle a conclu : « À présent, au Rosario Central, Di María regardera le match entre l’Argentine et la Suisse avec un regard totalement différent de celui qu’il avait en 2014. À l’époque, il avait endossé le rôle de sauveur, comme il l’avait fait tant d’autres fois ; aujourd’hui, il souffrira en constatant qu’il n’y a pas de remplaçant assuré pour prendre sa place. On le sentait déjà après son départ. »

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