Le Roda JC a évité de justesse une nouvelle défaite à domicile et conserve intacts ses espoirs de réussite dans les barrages

Mardi soir, en barrage de la Keuken Kampioen, Roda JC a évité de justesse la défaite. Longtemps mené au score après une frappe puissante de Denilho Cleonise, le club limbourgeois a finalement arraché l’égalisation in extremis par Tomas Kalinauskas (1-1). Le match retour est programmé pour vendredi.

Les visiteurs waalwijkiens ont pourtant mal entamé la rencontre, enchaînant lenteur et erreurs de construction. Roda n’a toutefois pas su en profiter : Michael Breij, Iman Griffith et Joey Paul Muller ont manqué de justesse dans la finition.

Les locaux n’ont pas su concrétiser leur domination, ce qui a failli leur coûter cher juste avant la mi-temps : Jesper Uneken a eu une énorme occasion d’ouvrir le score, mais son tir a été brillamment repoussé par le gardien Justin Treichel.

Au retour des vestiaires, Roda a pourtant encaissé le coup de grâce. Un ballon repoussé est revenu dans les pieds de Cleonise, qui s’est ouvert un angle de frappe et a décoché une lourde tentative. La sphère a fini dans la lucarne : 0-1.

Les visiteurs menaient donc à contre-courant du jeu, contraignant Roda à courir après le score. La réaction locale restait trop discrète, jusqu’à ce que, dans les ultimes secondes, Tomas Kalinauskas, depuis l’entrée de la surface, enroule une frappe puissante et libératrice : 1-1, et le Parkstad Limburg Stadion exulte.

À domicile, Roda affiche un bilan famélique : seulement quatre succès en dix-neuf rencontres de championnat. Ses performances à l’extérieur sont nettement plus convaincantes, ce qui nourrit l’espoir avant le voyage à Waalwijk vendredi. Le vainqueur de cette double confrontation défiera Willem II au tour suivant des barrages.