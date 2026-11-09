Les chances de voir le Marocain Soufiane Benjdida, attaquant d'Al Ahly, rejoindre le Wydad lors du prochain mercato hivernal paraissent faibles, malgré les informations médiatiques qui ont associé le joueur à un retour en championnat marocain par la porte du club rouge.

Le site marocain « El Botola » a révélé, citant une source proche du Wydad, que l'idée d'un recrutement de Benjdida sous forme de prêt en janvier prochain était écartée, confirmant l'absence de toute démarche officielle de la direction du club pour attirer le joueur, en plus du coût financier élevé lié à l'opération.

Malgré les rumeurs concernant la volonté du Wydad de présenter une offre à Al Ahly afin d'obtenir le prêt de l'attaquant marocain, la source a affirmé que Benjdida ne figurait pas parmi les noms ciblés par le club à l'heure actuelle.

Dans le même contexte, le site marocain a évoqué les déclarations du journaliste Ahmed Chobeir, qui a estimé que le salaire élevé que perçoit Benjdida à Al Ahly pourrait représenter un obstacle majeur à la conclusion de l'opération, même en cas d'accord du club égyptien pour un prêt, le Wydad prenant alors en charge ses émoluments.

Chobeir a précisé que les clubs marocains font face à des difficultés financières qui pourraient leur rendre difficile la prise en charge du salaire du joueur, écartant la capacité du Wydad à réunir le montant nécessaire pour bénéficier de ses services.

Sur la base de ces éléments, les probabilités d'un transfert de Benjdida au Wydad lors du mercato hivernal paraissent écartées pour le moment, en l'absence de toute démarche officielle du club et compte tenu de l'obstacle financier qui pourrait empêcher la conclusion de l'opération.