Le rêve de la Coupe du monde s'envole-t-il ?... Neymar risque la plus longue suspension de sa carrière

Au Brésil et dans le monde entier, tous les regards sont tournés vers la star Neymar da Silva, qui se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une polémique susceptible de menacer la suite de sa carrière internationale, suite à ses propos virulents à l'encontre de l'arbitre Sávio Pereira Sampaio, après le match de son équipe, Santos, contre Remo dans le championnat brésilien, qui s'est soldé par une victoire de Santos (2-0).

Malgré cette victoire, Neymar n'était pas d'humeur à faire la fête, puisqu'il a reçu son troisième carton jaune en quatre matchs, ce qui l'empêchera de participer au prochain match contre Flamengo.

Après la rencontre, il a tenu des propos virulents à l'encontre de l'arbitre, déclarant : « C'est toujours la même chose... C'est injuste. J'ai été victime d'une faute par derrière et il n'a rien sifflé. Je suis juste allé le contester et je lui ai dit : "Tu es fou ?" Mais il m'a complètement ignoré. Je pense qu'il s'est réveillé de mauvaise humeur aujourd'hui et qu'il est venu au match dans cet état. »

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Les déclarations de Neymar, filmées alors qu’il riait en les prononçant, ont suscité un vif débat dans le milieu sportif et ont poussé la commission de discipline de la Fédération brésilienne de football à envisager une sanction pouvant aller jusqu’à 12 matchs, d’autant plus que le joueur a déjà été impliqué dans des situations similaires au cours de sa carrière.

La fédération s'appuie sur un précédent récent, lorsque le défenseur du Red Bull Bragantino, Gustavo Marques, a été suspendu pour 12 matchs en raison de propos jugés discriminatoires à l'encontre des arbitres.

Selon les observateurs, Neymar pourrait connaître un sort similaire, d'autant plus que ses propos à l'encontre de l'arbitre Sampaio ont été qualifiés d'« insultants et antisportifs ».

Neymar, âgé de 34 ans, traverse une période délicate de sa carrière, alors qu’il tente de retrouver son niveau après trois années marquées par des blessures à répétition et une baisse de performance.

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Malgré ses débuts prometteurs cette saison avec Santos, avec 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs, son comportement récent pourrait compliquer son retour en sélection brésilienne.

L'entraîneur Carlo Ancelotti, qui dirige la sélection depuis le début de l'année, a écarté Neymar lors de la dernière période de matchs internationaux avant l'annonce des premières listes pour la Coupe du monde 2026, préférant miser sur une nouvelle génération de joueurs.

Interrogé sur la possibilité de le convoquer, il a répondu sans détour : « Il faut parler de ceux qui étaient là, qui ont joué et brillé. Si Neymar parvient à se présenter à la Coupe du monde à 100 %, il aura sa place, mais pour l'instant, je suis satisfait du groupe actuel. »

L'absence de Neymar en sélection depuis octobre 2023 et la controverse grandissante autour de son comportement sur et en dehors du terrain mettent son avenir international en jeu. Alors qu'il rêve toujours de participer à la prochaine Coupe du monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, toute suspension de longue durée pourrait anéantir définitivement ces espoirs.

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