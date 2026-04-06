Le retour du magicien et Benzema en attente… Al-Hilal dévoile la position de ses stars concernant la bataille de l'éternité

Le staff médical de l'équipe d'Al-Hilal a fait le point sur l'état de santé des joueurs blessés, à la veille du match très attendu contre Al-Khaloud, prévu mercredi prochain dans le cadre de la 28e journée du championnat professionnel saoudien Roshen, alors que les supporters attendent avec impatience de savoir si les titulaires seront prêts à renforcer les rangs de l'équipe à ce moment crucial de la saison.

Al-Hilal est confronté à une série de blessures importantes, notamment celles des Français Karim Benzema et Simon Bouabri, ainsi que celles de Sultan Mandash et Salem Al-Dossari.

Selon ce qu'a annoncé Al-Hilal via son compte officiel sur le réseau social « X », les entraînements collectifs qui ont eu lieu ce lundi ont vu la participation normale du duo Salim Al-Dossari et Sultan Mandash, confirmant ainsi leur disponibilité pour disputer le match de l'éternité.

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Il a précisé que « la situation de Benzema n’est pas encore déterminée, mais qu’il poursuit son programme de rééducation, tout comme Bouabri, leur participation au match contre Al-Khuloud n’étant pas encore décidée ».

Le retour d’Al-Dosari constitue un véritable coup de pouce pour l’attaque d’Al-Hilal, compte tenu de la magie qu’il apporte au système de l’entraîneur italien Simone Inzaghi, avec le retour de Sultan Mandash.

Al-Hilal espère se remettre sur les rails après le match nul (2-2) concédé lors de la dernière journée face à Al-Taawoun, alors qu’il accuse un retard de 5 points sur Al-Nassr, le leader du classement.