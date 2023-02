Le retour du grand Sancho ? Ten Hag brise le mystère !

Après une période délicate, le jeune attaquant anglais Jadon Sancho retrouve ses sensations sous le maillot de Manchester United.

Considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, Jadon Sancho retrouve des couleurs. L'attaquant anglais de 22 ans a soigné son comeback en trouvant le chemin des filets lors du match de Manchester United face à Leeds (2-2), ce mercredi, en championnat. Une petite revanche pour un joueur dont la trajectoire inquiétait.

Sancho a soigné son mental

Jadon Sancho avait été éloigné des terrains en raisons de problèmes au niveau du mental. L'ancien ailier du Borussia Dortmund a dû suivre une thérapie pour se soigner. Au total, il a perdu trois mois lors de cette saison 2022-23. Mais ses initiatives - et celles de son club - semblent avoir porté leur fruits.

Erik Ten Hag se réjouit d'avoir retrouvé un footballeur apaisé. "Je suis très heureux. Il est sur le chemin du retour. Nous savons que c'est un magnifique joueur. Il peut définitivement avoir un grand impact sur notre équipe", s'est enthousiasmé le technicien néerlandais après le match contre Leeds, ce mercredi.

"Il l'a fait sur ce match, mais nous savons qu'il peut avoir un impact constant. Il doit travailler très dur, comme nous le faisons tous, et en ce moment, il a le bon état d'esprit, a continué Ten Hag. Je pense que cela le renforcera, le motivera à donner encore plus. C'est un footballeur brillant, et ce second but, je l'ai vraiment apprécié, surtout pour lui. Je pense que c'est entre ses mains. Il est dans la bonne direction", a conclu le manager de Manchester United.