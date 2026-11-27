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Après une semaine d'inquiétude et d'attente dans les coulisses du FC Barcelone, le nom que tout le monde attendait revient sur le devant de la scène. Hamza Abdelkarim, le jeune attaquant égyptien, s'est rétabli et a repris l'entraînement, se déclarant pleinement prêt à mener le Barça Atlètic lors de son match décisif face à Terrassa.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », le retour de Hamza ne survient pas à n'importe quel moment : il intervient alors que l'équipe réserve a besoin de toutes ses armes pour retrouver son équilibre et poursuivre sa course à la montée, après une période durant laquelle le joueur a manqué deux matchs importants qui ont pesé sur les plans du staff technique.

Hamza avait manqué le derby de la réserve face à l'Espanyol, comme cela avait été prévu, et n'était pas non plus disponible pour l'équipe première dimanche contre Villarreal, en raison de douleurs musculaires qui l'ont empêché de figurer dans l'un ou l'autre des deux groupes, ce que le journal avait confirmé auparavant.

L'attaquant international égyptien a ressenti une gêne samedi dernier, et le club a aussitôt décidé de le mettre au repos afin d'éviter tout risque d'aggravation d'un éventuel problème physique. Une décision qui s'est révélée judicieuse, puisque le joueur a mis à profit toute cette semaine pour récupérer correctement.

L'entraîneur Belletti n'a pas pu compter sur lui au terrain d'entraînement Dani Jarque, lors d'un match qui s'est soldé, ironie du sort, par un nul 0-0. Une rencontre où la réserve a manqué de la dernière touche devant le but, celle-là même que Hamza maîtrise à merveille.

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Vendredi, le signal le plus important est arrivé : Hamza s'est entraîné normalement sous les ordres de Belletti, confirmant que sa période d'absence est terminée et qu'il est désormais prêt à jouer face à Terrassa.

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Abdelkarim est considéré comme un joueur clé dans les plans de l'équipe première, mais la priorité ces dernières semaines a été de lui offrir davantage de temps de jeu et un rôle de premier plan avec la réserve, afin qu'il ne souffre pas des conséquences de son absence, qu'il retrouve pleinement sa condition physique et qu'il aide le Barça Atlètic dans sa quête de montée.

Dans cette optique, le joueur n'a pas non plus fait le déplacement à Bakou pour le match de Ligue des champions, alors que Gistau figurait dans le groupe de l'équipe première à cette occasion. Cela confirme que le plan du club est clair : Hamza sera le leader offensif de la réserve dans la période à venir.

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Le journal souligne que la présence de Hamza à l'entraînement signifie qu'il sera disponible pour le match de samedi face à Terrassa, qui se jouera au stade Johan-Cruyff. Une rencontre très importante pour lui afin de retrouver son niveau et de redevenir un joueur central de la réserve après avoir manqué les deux derniers matchs.

Il semble toutefois pratiquement exclu qu'il figure dans les plans de l'équipe première pour le match de dimanche à La Corogne, puisque le FC Barcelone fera le déplacement samedi, ce qui rend extrêmement difficile pour Abdelkarim de cumuler les deux engagements.

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Il faudra attendre la décision finale du staff technique, mais sa séance avec Belletti vendredi dernier laisse penser que sa prochaine destination sera la réserve.

Hamza connaît déjà le goût du but cette saison avec le Barça Atlètic : il a marqué sur penalty contre Utebo lors de son premier match avec la réserve, une rencontre remportée 2-1 par le Barça, laissant rapidement sa première empreinte.