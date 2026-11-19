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Le retour de Ronaldinho sur les terrains n’a pas été bien accueilli par tout le monde. Le Brésilien de 46 ans a rejoué le week-end dernier avec Ravenna, club de Serie C dont il est copropriétaire, et a disputé 45 minutes. L’ancien attaquant Antonio Cassano n’y comprend rien, comme il l’a confié à Viva Fútbol.

Le retour de Ronaldinho a été plutôt réussi. Grâce notamment à une passe précédant la passe décisive de la légende du Barça, Ravenna s’est imposé 2-0 à domicile face à Forlì.

« J’ai énormément de respect pour Ronaldinho, en tant qu’homme et en tant que joueur, commence Cassano sur une note positive. Pour moi, il fait toujours partie des cinq plus grands joueurs de tous les temps, avec Messi, Maradona, Ronaldo et probablement Pelé. »

Pour Cassano, ce retour sur les terrains n’était pourtant pas du tout nécessaire. « Ce qu’il a fait récemment était très désagréable à voir. Qu’allait-il faire dans ces conditions, à 46 ans ? Je n’ai pas compris. »

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« Il l’a fait parce qu’il a des liens avec Cipriani, qui est un ami à lui », dit Cassano en faisant référence à l’homme d’affaires et copropriétaire Ignazio Cipriani. « Et parce qu’ils lui ont donné beaucoup d’argent. Je ne sais pas. »

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« Pour moi, c’était une farce ridicule, poursuit l’ancien partenaire de Francesco Totti en attaque à l’AS Roma. Je ne sais pas comment l’interpréter autrement. Je ne l’aurais pas fait, même si on m’avait proposé dix millions. »

« Même pas vingt millions. J’ai été surpris, car il a toujours été humble et c’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Si vous me demandez de juger ce qui s’est passé exactement, je trouve que c’est une honte, une farce », conclut Cassano.

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Ronaldinho avait mis fin à sa carrière de joueur en compétition en 2015, à Fluminense. Plus jeune, il était devenu une immense star mondiale au FC Barcelone et avait été sacré champion du monde en 2002.

Le lauréat du Ballon d’Or à une reprise (2005) peut prudemment rêver d’une montée en Serie B avec Ravenna. Après quatorze matches, le club occupe la deuxième place, à six points du leader, Spezia.