Le retour approche : Al-Qadsiah attend son buteur avant d'affronter Al-Nassr

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Bonne nouvelle pour les supporters d'Al-Qadsiah : l'Italien Mateo Retegui, attaquant du club saoudien, a entamé la phase de travail avec ballon, en vue de son retour à l'entraînement collectif après la trêve actuellement en cours. Une étape qui rapproche le retour du buteur, absent lors de la période la plus importante de la saison, et dont l'absence a suscité beaucoup d'inquiétude au sein du club.

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Retegui entame la phase de travail avec ballon, selon des sources du quotidien saoudien « Al-Riyadiyah », après avoir accompli une grande partie de son programme de soins et de rééducation. Un signe clair que son retour est désormais très proche et que le staff médical croit en sa capacité à retrouver rapidement les terrains.

La même source indique que la participation de Retegui face aux Émiratis de Shabab Al-Ahli, non pas mardi prochain mais celui d'après, dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite, n'a pas encore été tranchée. Le staff technique entend évaluer sa condition physique avant de prendre une décision définitive quant à sa présence.

Le préparateur physique se concentre sur un retour du joueur avant le match contre Al-Nassr, comptant pour la 14e journée de la Roshn Saudi League, le 4 décembre prochain. Une rencontre qu'Al-Qadsiah considère comme l'une des plus importantes de la saison et qui pourrait dessiner les contours de la course à la première place.

L'attaquant international italien a manqué les derniers matchs d'Al-Qadsiah après s'être blessé à un muscle de la cuisse face à Al-Riyadh, le 29 octobre dernier. Une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines et a privé l'équipe de sa principale arme offensive à un moment décisif.

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Depuis la blessure de Retegui, Al-Qadsiah a tenté de compenser son absence, mais l'impact de la perte de son buteur s'est clairement fait sentir, notamment lors des matchs où l'équipe avait besoin de quelqu'un pour faire la différence devant le but. Son retour est donc une bonne nouvelle pour le staff technique comme pour les supporters.

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Al-Qadsiah occupe la deuxième place de la Roshn Saudi League avec 28 points, à deux longueurs du leader Al-Hilal, tandis qu'il pointe au cinquième rang du groupe « Ouest » de la compétition continentale avec huit points. Une situation qui fait de chaque match à venir une véritable finale.

Al-Qadsiah reprendra la compétition après la trêve en affrontant Shabab Al-Ahli à Dubaï le 24 novembre, avant de recevoir Al-Fayha en championnat le 27 du même mois, puis de se déplacer chez Al-Nassr à Riyad.

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Le match contre Shabab Al-Ahli constitue un test important pour Al-Qadsiah en Ligue des champions de l'AFC Élite, l'équipe cherchant à améliorer sa position dans le groupe et à se rapprocher de la qualification pour les tours suivants. D'où l'importance d'un retour de Retegui, ne serait-ce que pour quelques minutes.

Quant au match contre Al-Fayha, il offre à Al-Qadsiah l'occasion de maintenir la pression sur Al-Hilal en championnat et de conserver l'écart de deux points avant le choc face à Al-Nassr.

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Au bout du compte, une question demeure : Retegui sera-t-il prêt pour le match contre Shabab Al-Ahli, ou le staff technique préférera-t-il ne prendre aucun risque et attendre la rencontre face à Al-Nassr ? Les prochains jours apporteront la réponse. Une chose est sûre en revanche : le retour de Retegui au travail avec ballon marque le véritable début de son retour, et Al-Qadsiah s'apprête à retrouver son buteur au moment où il en a plus que jamais besoin.