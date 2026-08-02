Le remplaçant de Vinicius brille : Mourinho ouvre la porte à un talent du Real Madrid

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, s'est montré ouvert à l'idée de conserver l'ailier Alexis Ciria, joueur de l'équipe réserve du club merengue, au sein de l'effectif de l'équipe première pour la nouvelle saison.

Ciria a créé la sensation à Valdebebas en l'espace de six mois. Arrivé au Real Madrid en janvier dernier, il a débuté son aventure avec le Castilla par une passe décisive, avant de faire grimper les attentes en inscrivant un but lors de sa première titularisation. Il a remporté le titre de la Youth League et, lors d'un match amical face à la Fiorentina hier samedi, il a livré une bonne prestation en marquant un but dans le match nul (2-2).

Le journal espagnol « AS » a rapporté que des sources proches du staff technique du Real Madrid affirment que Ciria disposera de quelques minutes au cours de la longue saison.

Le journal a ajouté : « Sa présence en Autriche n'était pas un simple geste symbolique. Dans le plan établi pour lui, jouer un rôle de leader avec le Castilla sera la norme, mais le voir de temps à autre avec l'équipe première ne relèvera pas de l'exception. »

Il a poursuivi : « Mourinho est admiratif de son talent inné. Il commence à devenir l'un de ses joueurs préférés. »

Mourinho ne fait preuve d'aucune indulgence durant ces trois semaines considérées comme une période de préparation quasi officielle pour la nouvelle saison ; les exigences ne font de distinction pour personne, même avec les joueurs de l'équipe des jeunes.

Mais Alexis s'était bien préparé à tout ce qui allait lui arriver. Après la fin de la saison dernière, il ne s'est accordé qu'une seule semaine de repos complet, une pause physique et mentale totale.

Dès le huitième jour, il avait déjà repris les entraînements et s'était placé sous la supervision de son entraîneur personnel, David de la Hera.

Ciria ne voulait pas être écarté de la compétition, conscient du départ des joueurs de la Coupe du monde et du fait que cela lui ouvrirait des perspectives pour briller.

La semaine de vacances supplémentaire accordée à Vinicius, titulaire incontesté à son poste, lui a offert cette opportunité : il était prêt au bon moment.

La touche finale est venue de la chance, incarnée par l'élément le plus marquant et le plus précieux : le but contre la Fiorentina.

Alexis Ciria brille actuellement et son avenir semble extrêmement prometteur. S'il poursuit sur cette voie et parvient à intégrer l'équipe première, le Real Madrid devra débourser plusieurs sommes, mais celles-ci restent très raisonnables au regard du talent qu'a montré l'enfant de la ville de Badajoz.

Alexis a disputé un match officiel avec l'équipe première (d'au moins 45 minutes) : le Real Madrid devra verser 120 000 euros au FC Séville, et s'il dispute dix matchs (d'au moins 45 minutes également), le montant dépassera le million d'euros, plus précisément 1,2 million d'euros.