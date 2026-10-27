Quelques heures après la cérémonie historique au cours de laquelle Harry Kane a été sacré Ballon d'Or 2026, la seule voix espagnole du jury est sortie de son silence pour dévoiler les coulisses de son choix retentissant et adresser un message à peine voilé mettant en doute la légitimité de la star anglaise à remporter le trophée le plus prestigieux.

José Félix Díaz, rédacteur en chef du journal espagnol « As » et unique représentant de l'Espagne dans le vote du Ballon d'Or, a créé la surprise par ses commentaires sur les résultats de l'édition la plus palpitante de l'histoire, qui a vu le sacre de Harry Kane devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, lesquels ont complété le podium lors d'une cérémonie organisée à Londres.

Le classement est correct, mais inversé

Lors d'une intervention remarquée dans la célèbre émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », Díaz a laissé entendre la nature de son vote sans dévoiler entièrement ses cartes, déclarant : « Mon classement est le même, mais avec Kane, Mbappé et Lamine à des positions différentes. Mes trois premiers choix restent les mêmes, mais ils ne sont pas dans l'ordre qui a finalement été annoncé. »

Le rédacteur en chef d'« As » a refusé de confirmer s'il avait placé Lamine Yamal ou Kylian Mbappé en première position, laissant la porte ouverte à toutes les spéculations jusqu'au samedi, date à laquelle France Football publiera les résultats complets et détaillés de chaque votant.

Il manque quelque chose à Harry Kane

Díaz a porté un coup dur à la légitimité du sacre de l'attaquant anglais, qui a prononcé un long discours au cours duquel il semblait ne pas croire à ce qu'il avait accompli, s'appuyant sur son bilan effrayant de buteur comme premier argument. Le journaliste espagnol a affirmé qu'il ne considérait pas Kane comme le plus méritant du prix.

Il l'a dit clairement : « Je pense que Harry Kane est un joueur formidable, mais je m'attendais presque à la victoire de Kylian Mbappé ou de Lamine Yamal. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais à mon avis, il lui manque quelque chose. »

Une déclaration qui ravive le débat autour des critères du prix : les chiffres en matière de buts suffisent-ils à eux seuls, ou l'influence et le charisme ont-ils aussi leur mot à dire ?

L'édition la plus ouverte de l'histoire

Díaz a révélé la précision de ses pronostics, affirmant qu'il avait correctement prédit 9 des 10 meilleurs joueurs du classement final, qualifiant cette édition, à laquelle il participait pour la première fois en tant que représentant des médias espagnols, comme « la plus ouverte depuis des années ».

Il a ajouté : « La particularité de cette édition, c'est que cinq ou six joueurs auraient pu gagner. Ce fut l'une des éditions les plus ouvertes de l'histoire. »

Concernant l'énigme du recul des Espagnols, Díaz a expliqué, dans une déclaration à la radio Cadena SER, que la troisième et la cinquième place obtenues par Lamine Yamal et Rodri, meilleurs Espagnols au classement, s'expliquaient par la même raison que celle évoquée par le président de France Football.

Il a déclaré : « Je pense que les voix pour les joueurs espagnols étaient très serrées, et aucun joueur de la sélection nationale ne s'est démarqué des autres. Je crois que cela a constitué un gros obstacle pour eux. La victoire en Coupe du monde méritait d'être davantage mise en lumière. »

Díaz a conclu en faisant l'éloge de l'image du football espagnol, estimant qu'elle surpasse clairement celle de tout autre pays, et qu'Unai Simón et Luis de la Fuente sont les deux figures les plus marquantes du football masculin espagnol cette année. Il a également salué ce que propose le Barça dans le football féminin, déclarant : « Ce que fait le Barça dans le football féminin est admirable », en référence au fait qu'Alexia Putellas a récupéré le trophée du Ballon d'Or féminin.



