La direction du Real Madrid continue de transformer son académie « La Fábrica » en une machine à produire de l'argent sans jamais s'arrêter, dans un modèle économique qui suscite l'admiration de l'Europe et renfloue considérablement les caisses du club merengue.

Dans une nouvelle transaction sans précédent, le club madrilène a vendu son jeune attaquant Jacobo Ortega au club français de Strasbourg pour 10 millions d'euros, alors même qu'il n'a pas porté le maillot de l'équipe première une seule minute.

Selon la radio espagnole « Cadena SER », le transfert d'Ortega est devenu le plus cher de l'histoire du Real Madrid pour un jeune joueur partant sans avoir disputé un match avec l'équipe première, confirmant le succès de la stratégie du club visant à maximiser les bénéfices de son académie, y compris à partir de ses équipes réserves.

Selon les détails, l'offre initiale du club français, propriété du groupe « BlueCo » qui détient Chelsea, était de 8 millions d'euros pour 50 % des droits du joueur, avant que le Real Madrid ne parvienne à faire monter le montant à 10 millions d'euros pour 70 % de ses droits, tout en conservant des clauses lui donnant le contrôle sur l'avenir du joueur.

La belle performance d'Ortega, inscrit au Real Madrid C, est survenue lors de la seconde moitié de la saison, où il a marqué 18 buts et brillé de façon remarquable dans le championnat des jeunes, ce qui a fait de lui la cible de nombreux clubs de Liga, en tête desquels Elche, qui a déployé de grands efforts pour le recruter. Mais le projet ambitieux de Strasbourg, après avoir échoué de peu à se qualifier pour l'Europe la saison dernière, s'est révélé plus séduisant pour le joueur.

Avec ce transfert, le total des bénéfices de l'académie des jeunes du Real Madrid bondit à près de 199 millions d'euros en peu de temps, un bilan impressionnant qui comprend : Nico Paz (60 millions), Gonzalo García (40 millions), Víctor Muñoz (20,5 millions), Mario Gila (15 millions), Álvaro Rodríguez (12,5 millions), Álex Jiménez (12,5 millions), Palacios, Valdepeñas, Mario Martín et d'autres, le club conservant toujours des options d'achat préférentielles et des clauses de rachat qui lui garantissent de profiter de toute explosion future de ses talents.