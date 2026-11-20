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Le Real Madrid a assuré l’avenir de son gardien vedette Thibaut Courtois grâce à un nouveau contrat courant jusqu’en juin 2028. Après un accord verbal conclu en septembre, le Belge a signé sa prolongation et poursuivra son aventure au Santiago Bernabeu.

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Courtois prolonge son aventure au Real Madrid

Thibaut Courtois a signé un nouveau contrat avec le Real Madrid, qui le lie au club jusqu’en juin 2028. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le gardien belge a signé cette semaine après avoir trouvé un accord verbal avec le géant espagnol en septembre.

Cette prolongation d’un an assure sa présence au club jusqu’à la fin de la saison prochaine, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations. Une annonce officielle du club est attendue dans les prochains jours, mais conserver son gardien titulaire représente déjà une excellente nouvelle pour le vestiaire madrilène.

Des performances de haut niveau malgré les années

Malgré ses 34 ans, Courtois continue de figurer parmi les meilleurs gardiens du football mondial. Ses performances ont convaincu le Real Madrid de le prolonger, malgré la prudence dont le club fait habituellement preuve avec les joueurs plus âgés. En 11 matches de Liga cette saison, le vétéran a gardé sa cage inviolée à quatre reprises et n’a encaissé que neuf buts, avec un taux d’arrêts de 78 %.

Son excellence dans la durée ne surprend guère ceux qui l’ont côtoyé de près dans la capitale espagnole. Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Real Madrid, avait déjà salué sa domination à l’entraînement : « Il est tellement bon que je lui demandais parfois à l’entraînement de laisser volontairement passer quelques ballons, pour que les attaquants aient un peu plus confiance. »

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Un palmarès remarquable dans la capitale espagnole

Depuis son arrivée de Chelsea en août 2018 pour un montant annoncé de 35 millions de livres sterling, Courtois s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs du Real Madrid lors des grands rendez-vous. Il a remporté trois titres de Liga et deux Ligues des champions de l’UEFA au Bernabeu, réalisant notamment un record de neuf arrêts lors de la finale européenne de 2022 contre Liverpool.

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Fait remarquable, Courtois a conservé son meilleur niveau malgré une rupture du ligament croisé antérieur en août 2023 et une déchirure du ménisque du genou droit en mars 2024. Depuis son retour, il a atteint les 150 victoires en Liga, établi le record de passes décisives pour un gardien en Ligue des champions, avec trois, et dépassé les 100 apparitions dans la principale compétition européenne de clubs.

Une prolongation qui s’inscrit dans la stratégie du Real Madrid

La prolongation signée par Courtois s’inscrit dans une vaste campagne de renouvellement des contrats menée par la direction du Real Madrid pour conserver les cadres de son effectif. Le club a récemment finalisé des contrats de longue durée pour Arda Guler, jusqu’en 2032, et Vinicius Jr, tandis que les discussions se poursuivent avec le milieu de terrain Jude Bellingham.

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Son avenir immédiat étant désormais réglé, Courtois peut se consacrer pleinement à la quête de titres nationaux et européens du Real Madrid au cours des deux prochaines saisons.