La nomination de Raúl González comme entraîneur du Real Oviedo (deuxième division) revêt une dimension qui dépasse le simple choix d'un nouveau technicien, au regard de son immense statut dans le football espagnol et de l'attention médiatique qui a accompagné son arrivée. Martín Peláez, le président du club, a dévoilé les coulisses de cette décision, expliquant les raisons du pari sur la légende du Real Madrid et évoquant un conseil reçu d'une personne de l'entourage du club madrilène, qui a emporté la décision de la direction.

Dans un entretien accordé au journal « Marca » en marge de la cérémonie du Hall of Fame du football dans la ville mexicaine de Pachuca, siège du groupe Pachuca propriétaire d'Oviedo, Peláez a affirmé que le recrutement de Raúl avait suscité un vif intérêt en Espagne, exprimant l'enthousiasme du club pour cette nouvelle étape et adressant ses remerciements au précédent staff technique dirigé par Julián Calero pour son travail dans la construction de l'équipe.

Concernant les raisons du choix de Raúl, le président d'Oviedo a expliqué que la direction cherchait un entraîneur capable d'appliquer sa philosophie, fondée sur la construction d'une équipe courageuse, pratiquant un bon football, cherchant la victoire et prenant l'initiative de l'attaque, estimant que Raúl possède les qualités requises, même si la réussite de l'expérience restera conditionnée par ce qu'il proposera sur le terrain.

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Il a ajouté que David Hernández, le directeur sportif du club, connaît bien le travail de Raúl avec l'équipe du Real Madrid Castilla, ce qui a conforté la décision de le recruter, soulignant que le choix ne s'est pas appuyé uniquement sur sa carrière de joueur, mais a également porté sur sa personnalité et sur ce qu'il représente, ce qui devrait, selon lui, créer une atmosphère positive.

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Au sujet des raisons du changement de staff technique malgré le maintien d'Oviedo dans la course, Peláez a déclaré que la direction ne voyait pas l'équipe sous le jour auquel elle aspirait, et qu'elle souhaitait donc voir un Oviedo différent.

N'hésitez pas : le mot décisif venu de Madrid

Peláez a révélé que la direction d'Oviedo s'était entretenue avec plusieurs personnes de l'entourage du Real Madrid et avait recueilli des avis divers, mais il s'est arrêté sur le conseil de l'une d'elles, qui lui a dit clairement : « N'hésitez pas, cela ne demande pas de réflexion, Raúl est l'entraîneur que vous cherchez ».

Il a reconnu que la direction avait conscience de l'importance de son nom et de son influence en Espagne, mais qu'elle n'avait pas totalement mesuré l'ampleur du retentissement qu'il allait provoquer avant de le constater elle-même.

Il a indiqué que Laura, responsable du service communication du club, avait l'habitude de lui envoyer chaque jour une revue de presse qui comptait généralement entre 15 et 25 pages, mais que le rapport du premier jour de Raúl a atteint 139 pages, ce qui illustre concrètement l'ampleur de l'impact médiatique dont jouit la légende du Real.

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