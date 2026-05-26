Le Real Madrid évite un nouveau revers défensif grâce à un accord crucial

Selon Fabrizio Romano, Antonio Rüdiger va prolonger son contrat avec le Real Madrid. L’Allemand et le club ont trouvé un accord verbal, ce qui permet au club madrilène d’éviter un nouveau départ sans indemnité d’un défenseur.

Les Galactiques avaient déjà vu Dani Carvajal et David Alaba quitter la capitale espagnole sans indemnité de transfert cet été.

Le club manque déjà de centraux : Dean Huijsen, Raúl Aencio, Éder Militão et Rüdiger sont les seuls spécialistes du poste.

Militão, récemment opéré à la cuisse, sera absent plusieurs semaines.

Sans lui, le club aurait dû se lancer dans une quête urgente d’un nouveau défenseur central.

Le président Florentino Pérez a donc évité ce scénario. Un accord verbal a été trouvé entre le club et le défenseur.

Le joueur de 33 ans s’engagera jusqu’en juin 2027 et restera donc une saison supplémentaire dans la capitale espagnole. Les élections internes au club sont en cours, ce qui retarde l’annonce officielle et la signature du contrat.