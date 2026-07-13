Les préparatifs du Real Madrid pour la nouvelle saison ne se limitent pas à l’équipe première : le club finalise l’organisation de ses différentes formations avant le coup d’envoi des compétitions, conformément à un plan visant à assurer la pleine préparation de chaque catégorie.

Alors que l’équipe première a entamé sa préparation sous la houlette de José Mourinho, pour son deuxième mandat, le club a reçu une information majeure concernant l’équipe réserve, selon le journal AS.

La Fédération espagnole de football a officialisé, lundi, l’inscription de la formation « C » du Real Madrid en deuxième division, conformément aux décisions d’enregistrement des clubs pour l’exercice à venir, aux côtés des autres équipes du club engagées dans les compétitions non professionnelles.

Conformément à cette décision, le Real Madrid C évoluera dans le groupe 1, en attendant la validation définitive du calendrier par la Fédération.

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La date limite d’inscription des clubs est fixée au 15 juillet, et le championnat débutera le week-end des 5 et 6 septembre, marquant ainsi le coup d’envoi de la nouvelle saison pour l’équipe réserve.

Cette décision revêt une importance particulière, car l’équipe réserve avait échoué à se maintenir en Segunda la saison passée, après avoir perdu ses deux matchs de barrage contre Estepona, ce qui l’avait reléguée en troisième division.

Toutefois, le repêchage de deux clubs supplémentaires, suite à la relégation administrative de Tarazona et Arentero pour non-paiement des salaires, a permis au Real Madrid de réintégrer son équipe réserve dans le championnat.

Cette inscription concerne également les autres équipes du Real Madrid engagées dans les divisions non professionnelles : le Castilla en première division, le Real Madrid « B » en première division féminine, ainsi que les équipes de jeunes en deuxième division et en première division espagnole.

De même, le Castilla « B », qui a pris l’autre place vacante, a inscrit son équipe réserve en quatrième division espagnole.

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