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Le scénario du transfert de Rodri au Barça se répète, mais cette fois, les rôles sont inversés. C'est le Barça qui avait chipé le joueur espagnol à la dernière minute, et c'est désormais le Real Madrid qui s'apprête à répliquer de la même manière. Sa cible : un jeune joueur présenté comme le « nouveau Rodri » en défense centrale.

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Les objectifs du Real Madrid et du Barça se sont récemment croisés sur le marché des transferts. Les deux géants du football espagnol cherchent constamment à renforcer leurs effectifs, et l'exemple le plus marquant lors des derniers mercatos reste sans doute celui de Rodri, qui est revenu sur sa décision au dernier moment.

Alors que le capitaine de la sélection espagnole semblait avoir bouclé son arrivée au Real Madrid, le Barça a profité des dernières incertitudes pour s'attacher les services du talentueux milieu de terrain.

Aujourd'hui, le Barça et le Real Madrid se retrouvent à nouveau sur le marché des transferts, mais cette fois pour l'avenir, avec la signature d'un joueur. Toutefois, si le scénario « Rodri » pourrait se répéter, les rôles seront cette fois inversés.

Selon le site espagnol « El Desmarque », le Barça a tenté de recruter Luka Vušković, défenseur de 19 ans lié à Brighton jusqu'en juin 2031. L'international croate a la préférence de la direction sportive du Barça pour évoluer aux côtés de Pau Cubarsí en défense centrale.

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Le club anglais est au courant de l'intérêt du Barça et ne souhaite pas se séparer de son défenseur central lors du mercato d'hiver actuel. Il devrait toutefois écouter les offres à la fin de la saison en cours, contre une somme importante, et c'est là qu'entre en jeu le Real Madrid.

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Le média espagnol fait également état, de manière indirecte, de l'intérêt du Real Madrid pour Luka Vušković. Le club merengue adopterait une approche moins frontale pour tenter de souffler ce jeune espoir au Barça.

Pour éviter de revivre la désillusion de l'affaire Rodri, la direction madrilène pourrait changer de tactique lors du prochain mercato.

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Le Barça voit en Vušković la solution idéale pour l'avenir de sa défense. Le Croate possède tous les attributs recherchés par le club catalan : jeune, puissant physiquement, à l'aise des deux pieds et capable de construire le jeu depuis l'arrière, ce qui correspond parfaitement au style du Barça.

La direction sportive du Barça imagine Vušković associé à Pau Cubarsí pour former la charnière centrale de l'avenir, un duo capable de protéger la défense de l'équipe pendant de longues années et d'apporter un équilibre entre puissance et technique.

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De son côté, le Real Madrid observe la situation avec calme, mais s'active en coulisses. Le club merengue connaît parfaitement la valeur des jeunes défenseurs sur le marché actuel et sait que laisser filer un joueur comme Vušković au Barça serait une grave erreur.

C'est pourquoi le Real Madrid envisage d'entrer dans le dossier d'une autre manière, en évitant un affrontement direct avec le Barça cet hiver et en attendant la fin de la saison, lorsque Brighton ouvrira la porte aux négociations.

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Brighton connaît parfaitement la valeur de son joueur et ne le lâchera pas facilement, d'autant qu'il est lié au club par un long contrat courant jusqu'en 2031. Une situation qui place le club anglais en position de force dans les négociations et lui permet de réclamer une somme colossale pour le laisser partir.

Selon les prévisions, l'opération pourrait atteindre des montants élevés, à la hauteur d'un talent comme Vušković, ce qui fait de la lutte entre le Real Madrid et le Barça non seulement une bataille sportive, mais aussi une bataille financière.