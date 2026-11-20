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Jose Mourinho a réagi aux spéculations grandissantes sur l’avenir d’Endrick à l’approche du mercato de janvier 2027. Malgré le faible temps de jeu de l’adolescent brésilien cette saison, l’entraîneur du Real Madrid assure que le club a toujours besoin de lui.

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Mourinho répond aux rumeurs de départ d’Endrick

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a repoussé les spéculations sur un départ d’Endrick lors du mercato de janvier 2027. Alors que le faible temps de jeu du jeune attaquant cette saison continue de faire débat, Mourinho a affirmé que le joueur occupait toujours une place importante dans ses plans.

« Il se porte très bien ici, a déclaré Mourinho. Pour moi, la situation est très claire : le Real Madrid est plus important qu’Endrick. Je tiens beaucoup à Endrick. C’est un garçon fantastique et j’ai beaucoup d’affection pour lui, mais pour moi, le Real Madrid est plus important qu’Endrick. Cela signifie que le Real Madrid a besoin de lui. Et que l’entraîneur du Real Madrid a besoin de lui. »

Un message direct aux agents et aux clubs concurrents

Mourinho a adressé ses propos directement aux journalistes, aux agents et aux clubs qui font circuler des informations sur un transfert avant le mercato hivernal. Tout en reconnaissant que la direction du club avait le dernier mot sur les décisions concernant l’effectif, il a souligné qu’elle connaissait sa position.

« Vous avez déjà votre réponse : vous, ceux qui écrivent, ses agents et tous les clubs qui transmettent des informations aux journaux, a poursuivi Mourinho. Après cela, si mes supérieurs, au sein du Real Madrid, décident autre chose, il faut le respecter dans le football d’aujourd’hui. Mais moi, en tant qu’entraîneur du Real Madrid, la direction sait qu’Endrick est important à mes yeux. »

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Pourquoi la profondeur de l’effectif compte à Madrid

Mourinho a également rejeté l’idée selon laquelle les joueurs qui disposent de moins de temps de jeu doivent automatiquement quitter le club. Le Real Madrid étant engagé en Liga, en Ligue des champions, en Coupe du Roi et en Supercoupe, la rotation de l’effectif reste essentielle.

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« Le Real Madrid doit avoir un effectif solide, avec des solutions, pour que l’entraîneur ne s’inquiète pas si un joueur est blessé ou si un autre revient fatigué après avoir rejoint sa sélection nationale, a expliqué Mourinho. Je veux des joueurs qui me donnent des options pour réaliser une grande saison. Je ne veux pas onze bons joueurs, j’en veux beaucoup. »

Des occasions à saisir dans un calendrier chargé

Le Real Madrid entame une série de rencontres exigeante avec la réception du Celta Vigo samedi, au Santiago Bernabeu, en Liga. Avec trois matches en huit jours et un calendrier hivernal chargé à venir, chaque attaquant de l’effectif doit se tenir prêt à apporter sa contribution.

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Pour Endrick, ce calendrier offre une nouvelle occasion d’obtenir du temps de jeu sous les ordres de Mourinho avant l’ouverture du mercato de janvier.